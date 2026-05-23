Дефицит меда в Киевской области фиксируется в Украине и уже оказывает влияние на объемы внешних поставок продукции, сообщает Politeka.

Состояние рынка временное и связано с периодом между сезонами сбора, который продлится до появления нового урожая в конце лета. За это время, по оценкам участников отрасли, сокращение экспорта может составить 10-20%, что означает уменьшение отгрузок примерно до 40-45 тыс. тонн в год вместо предыдущих показателей.

О ситуации рассказал генеральный директор компании-экспортера Beehive Семен Гагарин. Он отмечает, что основное давление сейчас ощущается в направлении Европейского Союза, куда поступает подавляющая часть продукции.

Около 90–95% украинских поставок традиционно ориентированы именно на европейский рынок. Из-за нехватки объемов международные покупатели чаще переключаются на альтернативных поставщиков, среди которых называют Китай, Индию и Аргентину.

В результате конкуренция усугубляется, а позиции украинских производителей становятся менее стабильными. В то же время отрасль ожидает, что ситуация выровняется после старта нового сбора, ориентировочно в августе-сентябре.

Прогнозы на сезон остаются относительно оптимистичными: ожидаемый объем производства может составить 60–80 тыс. тонн, что соответствует уровню предыдущих лет. Однако окончательные цифры зависят от погодных условий, которые оказывают существенное влияние на результаты пчеловодства.

При хорошем урожае цены могут стабилизироваться или снизиться, что увеличит объемы реализации. Если же показатели будут слабее, рынок получит противоположный эффект – удорожание и сокращение продаж.

На этом фоне дефицит меда в Киевской области рассматривается участниками рынка как один из факторов, временно изменяющих баланс между внутренним потреблением и экспортными возможностями страны.

Источник: agronews

