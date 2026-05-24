Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Києві свідчить про мінливі умови з відчутним зниженням температури.

Прогноз погоди з 25 по 31 травня в Києві показує, що останній тиждень місяця розпочнеться доволі тепло, однакдалі вато чекати похолодання, повідомляє Politeka.

25 травня небо над столицею затягнеться хмарами вже зранку. Температура вночі становитиме +17 градусів, уранці очікується +19, а вдень повітря прогріється до +23 градусів.

Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Києві надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

26 травня ясне небо переважатиме протягом більшої частини доби, хоча вдень можлива короткочасна хмарність. Температура вночі становитиме +16 градусів, а вдень повітря знову прогріється до +23.

27 травня температура знизиться до +19 градусів удень, а ввечері становитиме лише +14. У другій половині дня прогнозують дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 25 по 31 травня в Києві передбачає, що 28 травня вночі температура опуститься до +9 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +15. У денні та вечірні години очікується дрібний дощ.

29 травня вночі температура залишиться на рівні +9 градусів. Після обіду небо затягнеться хмарами. Удень температура підніметься до +17 градусів. Дрібний дощ прогнозують у денні та вечірні години.

30 травня вночі температура становитиме +11 градусів, а вдень досягне +19. Дощ розпочнеться у другій половині дня та триватиме до вечора.

31 травня температура вночі становитиме +12 градусів, а вдень повітря прогріється до +21.

Протягом дня переважатиме хмарна атмофера, хоча ввечері можливі прояснення. Після ранкового покращення погодних умов, опадів синоптики не прогнозують.

