Подорожчання проїзду в Києві обговорюється у столичній владі на тлі підготовки до можливого перегляду тарифів у громадському транспорті протягом найближчих місяців, передає Politeka.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергія Підгайного, собівартість однієї поїздки нині становить близько 44 грн.

За попередніми даними, якщо всі погоджувальні процедури будуть завершені вчасно, вже з 15 липня 2026 року разова поїздка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях може коштувати 30 грн. Водночас у міській адміністрації наголошують, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Формування тарифу залежить від витрат на заробітну плату, пальне, електроенергію, технічне обслуговування та амортизацію рухомого складу. Влада наголошує, що зміни мають зменшити фінансове навантаження на міський бюджет і забезпечити стабільну роботу транспортної системи.

Окрім перегляду вартості, у столиці розглядають можливість впровадження пересадкового квитка, який діятиме протягом 90 хвилин. Такий підхід має зробити пересування містом зручнішим і сприяти оптимізації витрат пасажирів.

Місто також працює над оновленням транспорту за підтримки міжнародних фінансових організацій. Нові вагони та автобуси планують зробити більш енергоефективними, що особливо важливо в умовах підготовки до опалювального сезону.

Згідно з фінансовими розрахунками, собівартість перевезення одного пасажира у метрополітені на 2026 рік становить 64,53 грн. Наразі різницю між реальною вартістю та ціною квитка покриває міський бюджет, щороку спрямовуючи на це мільярди гривень.

Міський голова Віталій Кличко раніше повідомляв, що тарифи можуть переглянути через подорожчання енергоносіїв і пального. При цьому чинна ціна залишається однією з найнижчих в Україні та не змінювалася з 2018 року.

Водночас експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Києві є частиною ширшого процесу реформування транспортної галузі та пошуку економічно обґрунтованої моделі фінансування.

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