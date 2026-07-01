Подорожчання проїзду в Києві стало однією з ключових тем обговорення після оприлюднення оновленої моделі тарифів у міському транспорті, яку наразі розглядають у КМДА, передає Politeka.

За попередніми даними, якщо всі погоджувальні процедури будуть завершені вчасно, вже з 15 липня 2026 року разова поїздка в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях може коштувати 30 грн. Водночас у міській адміністрації наголошують, що остаточне рішення ще не ухвалене.

Передбачено, що для пасажирів, які користуються транспортними картками та купують поїздки пакетами, діятиме диференційована система вартості. Чим більший пакет, тим нижча ціна однієї поїздки — від 30 грн до 25 грн залежно від обсягу.

Окремо розглядається можливість збереження місячних проїзних, де середня вартість однієї поїздки може становити близько 23 грн. Також планують залишити пересадковий квиток за 60 грн із дією протягом 90 хвилин.

У міській владі зазначають, що соціальні гарантії для окремих категорій пасажирів збережуться. Зокрема, студенти й надалі зможуть користуватися пільговими умовами, а школярі матимуть безкоштовний проїзд у навчальний період і знижку влітку.

Причиною перегляду тарифів називають зростання витрат на електроенергію, пальне, ремонт рухомого складу та оплату праці, тоді як попередні розцінки залишалися незмінними з 2018 року.

Подорожчання проїзду в Києві наразі перебуває на етапі обговорення, а фінальні параметри тарифної системи визначать після завершення громадських консультацій і погодження всіх документів.

Джерело: fakty

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