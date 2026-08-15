Закарпатська ОВА працює над переходом від тимчасового розміщення переселенців до довгострокових житлових рішень. На обліку в області — майже 125 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка переселенців у Закарпатській області виходить на новий рівень — влада регіону працює над переходом від тимчасових прихистків до повноцінного довгострокового житла для внутрішньо переміщених осіб. На обліку в області нині перебуває майже 125 тисяч людей, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Як повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація, лише за перші сім місяців 2026 року в регіоні зареєструвалися 6 953 нові переселенці. За словами директорки департаменту соціального захисту населення ОВА Ольги Травіної, загалом в області офіційно перебуває 124 929 ВПО.

Що мають переселенці зараз

На сьогодні в Закарпатській області діють 105 місць тимчасового проживання. У них мешкають 4 020 внутрішньо переміщених осіб. Такий формат, за задумом влади, не має перетворюватися на постійний — люди повинні отримати повноцінне житло, а не роками залишатися в тимчасових прихистках.

Це питання стало центральним під час регіонального діалогу, що відбувся у Львові. До обговорення долучилися представники державних органів, міжнародних гуманітарних організацій та громадського сектору. Закарпатська делегація презентувала актуальні потреби переселенців та плани щодо житлових рішень.

Яке житло планують надати ВПО

Ключовий напрямок роботи — поступова оптимізація мережі місць тимчасового проживання й розвиток альтернативних форматів: соціального житла та орендного фонду. Це означає, що переселенці зможуть розраховувати не лише на ліжко в гуртожитку чи модульному містечку, а на окреме помешкання з базовими зручностями.

Під час зустрічі також обговорювали ремонт і доступність наявних приміщень. Ішлося про потреби маломобільних людей — пандуси, широкі дверні прорізи, санвузли з поручнями. Окремо порушили питання посилення координації між державними структурами, територіальними громадами та міжнародними партнерами для залучення фінансування на житлові проєкти.

Як переселенцю отримати житло на Закарпатті

Наразі в області працює кілька механізмів. Для отримання місця в тимчасовому прихистку потрібно звернутися до департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА або до місцевої ради за місцем фактичного перебування. При собі слід мати довідку ВПО, паспорт та ідентифікаційний код.

Щодо довгострокових програм — детальні умови соціального й орендного житла наразі опрацьовуються. У Закарпатській ОВА обіцяють оприлюднити механізми подання заявок одразу після затвердження відповідних програм. Стежити за оновленнями можна на офіційному сайті адміністрації.