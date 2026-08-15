Інфляція на споживчому ринку Миколаївщини у липні становила 1% порівняно з червнем. Найбільше серед продуктів подорожчали фрукти та масло, а овочі помітно подешевшали.

Ціни на продукти у Миколаївській області знову змінилися — у липні інфляція на споживчому ринку регіону становила 1% порівняно з червнем. Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області, передає МикВісті.

Ціни на продукти та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,6%. Найбільше — одразу на 7,5% — подорожчали фрукти.

Масло, сир, олія та молоко — у лідерах подорожчання

На 4,9–2,5% підвищилися ціни на масло, сир і м’який сир, соняшникову олію, молоко, безалкогольні напої та цукор. Водночас овочі стали дешевшими на 9,2%, гречка — на 5,9%, а м’ясо птиці — на 3,9%.

Що ще змінилося в цінах

Алкоголь і тютюнові вироби подорожчали на 0,8% — це пояснюють підвищенням цін на тютюнові вироби на 2%. Одяг і взуття навпаки подешевшали на 6,3%: одяг — на 7,6%, взуття — на 4,6%.

Тарифи та транспорт

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5% пов’язане з подорожчанням прибирання та вивезення сміття в 1,7 раза, твердого палива (дров, пелетів) — на 39%, а також оренди житла — на 2,1%.

Ціни на транспорт виросли на 0,4% насамперед через подорожчання проїзду в міжміському поїзді на 4,5% і бензину: А-92 — на 4,2%, А-95 — на 1,5%.

У другому півріччі 2026 року інфляція в Україні, за прогнозом Національного банку, знову пришвидшиться і до кінця року може сягнути 10%. Знижуватися вона почне лише у 2027 році.

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