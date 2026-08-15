Инфляция на потребительском рынке Николаевщины в июле составила 1% по сравнению с июнем. Больше всего среди продуктов подорожали фрукты и масло, а овощи заметно подешевели.

Цены на продукты в Николаевской области снова изменились — в июле инфляция на потребительском рынке региона составила 1% по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области, передает НикВести.

Цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,6%. Больше всего — сразу на 7,5% — подорожали фрукты.

Масло, сыр, подсолнечное масло и молоко — в лидерах подорожания

На 4,9–2,5% повысились цены на масло, сыр и мягкий сыр, подсолнечное масло, молоко, безалкогольные напитки и сахар. В то же время овощи подешевели на 9,2%, гречка — на 5,9%, а мясо птицы — на 3,9%.

Что еще изменилось в ценах

Алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,8% — это объясняют повышением цен на табачные изделия на 2%. Одежда и обувь, наоборот, подешевели на 6,3%: одежда — на 7,6%, обувь — на 4,6%.

Тарифы и транспорт

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5% связан с подорожанием уборки и вывоза мусора в 1,7 раза, твердого топлива (дров, пеллет) — на 39%, а также аренды жилья — на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 0,4% прежде всего из-за подорожания проезда в междугородном поезде на 4,5% и бензина: А-92 — на 4,2%, А-95 — на 1,5%.

Во втором полугодии 2026 года инфляция в Украине, по прогнозу Национального банка, снова ускорится и к концу года может достичь 10%. Снижаться она начнет лишь в 2027 году.

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