Рокитнянский поселковый совет объявил регистрацию переселенцев на бесплатные продуктовые наборы от фонда "Каритас-Спес". Подать документы можно в течение трех дней — с 17 по 19 августа.

Помощь для ВПЛ в Киевской области расширяется — Рокитнянский поселковый совет объявил о регистрации переселенцев на получение бесплатных продуктовых наборов от благотворительного фонда "Каритас-Спес".

Как сообщает Киевщина Инфо со ссылкой на Рокитнянский поселковый совет, помощь предоставляет Диецезиальный Благотворительный Фонд "Каритас-Спес" Киевско-Житомирской Диецезии Римско-Католической Церкви в Украине. Община должна заранее сформировать и подать фонду список получателей.

Регистрация продлится с 17 по 19 августа. Чтобы попасть в список, переселенцам нужно лично обратиться в отдел здравоохранения и социальной защиты населения Рокитнянского поселкового совета по адресу: пгт Рокитное, улица Независимости, 2. Прием будет проходить на втором этаже в помещении бывшей администрации.

Важное условие: зарегистрироваться могут только те внутренне перемещенные лица, которые получили свой статус после 24 февраля 2022 года — даты начала полномасштабного вторжения. Те, кто приобрел статус ВПЛ раньше, под эту программу не подпадают.

Какие документы нужны для регистрации

При обращении в отдел социальной защиты переселенцам необходимо иметь при себе три документа: паспорт гражданина Украины, идентификационный код (ИНН) и справку внутренне перемещенного лица. Без полного пакета документов заявку не примут.

Как будет проходить выдача продуктовых наборов

После завершения регистрации 19 августа Рокитнянский поселковый совет передаст сформированный список получателей в фонд "Каритас-Спес". О точной дате, времени и месте выдачи продуктовых наборов община сообщит дополнительно — за этим стоит следить на официальных информационных ресурсах поселкового совета.

Программа действует исключительно для переселенцев, зарегистрированных в Рокитнянской территориальной общине. ВПЛ, проживающие в других общинах Киевской области, должны обращаться за информацией о подобных программах в свои местные советы.

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