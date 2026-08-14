Топ вакансий на Харьковщине — не главный вызов для города: коммунальная инфраструктура Харькова ежедневно под российским огнем, поэтому власти тихо строят систему защиты водоснабжения, чтобы харьковчане даже не замечали атак.

Как сообщает «Слобідський край», объекты «Харьковводоканала» находятся под постоянными ударами россиян. Об этом в эфире радио «Накипіло» рассказал заместитель Харьковского городского головы Иван Кузнецов. По его словам, оккупанты атакуют и магистральные трубопроводы, и внутридомовые сети, пытаясь лишить город базовых коммунальных услуг.

«Угроза ежедневная. Мы об этом не говорим. Мы, наоборот, делаем все тихо, все оперативно, чтобы харьковчанин и не знал, что были атаки и что услуга прекращалась», — подчеркнул чиновник. Только в течение текущего месяца российская армия уже несколько раз наносила прицельные удары по водной инфраструктуре Харькова.

Как Харьков дублирует водоснабжение

Чтобы обезопасить город от длительных отключений воды из-за повреждения электросетей или объектов генерации, в Харькове реализуют комплекс технических решений:

двойное резервирование — все объекты водоснабжения и водоотведения питаются от двух независимых резервных источников;

автономная коммунальная микросеть, не имеющая аналогов в Украине;

физическая защита — за счет городского бюджета возводят защитные сооружения для ключевых объектов водоканала;

резервы труб, реагентов, оборудования и топлива для быстрого устранения аварий благодаря международной поддержке.

Альтернативная вода: бюветы и скважины

На случай чрезвычайных ситуаций или масштабных повреждений в Харькове развивают сеть альтернативного водоснабжения. Во всех районах города за счет городского бюджета и при поддержке доноров обустраивают артезианские скважины. Сейчас для жителей уже работают 73 бесплатных бювета с питьевой водой, а в течение сентября планируют открыть еще 9 таких объектов.

Вода в бюветы поступает из централизованного водопровода, после чего проходит многоуровневую очистку. В случае отключения света бюветы можно перевести на питание от генераторов, а воду подавать из собственных скважин. Еще в августе прошлого года в Харькове заработал удобный сервис, который помогает жителям быстро находить ближайшие точки с питьевой водой.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области на 14 августа: какие населенные пункты попали в список длинных ограничений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области на 13 и 14 августа: где дома украинцев коснутся длительных обесточений.