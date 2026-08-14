В День города Тернополя пассажиры в вышиванках смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — 15 августа бесплатный проезд будет действовать в троллейбусах, автобусах и маршрутках.

Отключение воды в Тернополе 12 августа заставило горожан лишний раз проверять графики коммунальных служб. Но впереди у Тернополя — куда более приятная новость: 15 августа, в День города, проезд в общественном транспорте станет бесплатным для всех, кто придёт на остановку в вышиванке.

Об акции сообщил Тернопольский городской совет в официальном Telegram-канале. Её условия максимально просты: никаких специальных билетов, регистраций или приложений не нужно — достаточно лишь национальной одежды.

Какой транспорт будет бесплатным

Бесплатный проезд 15 августа будет действовать сразу в трёх видах городского транспорта: в троллейбусах, автобусах и маршрутках Тернополя. Поэтому воспользоваться льготой смогут пассажиры независимо от того, каким коммунальным маршрутом они планируют ехать.

Единственное требование — быть одетым в вышиванку. Именно наличие национальной одежды станет своеобразным «билетом» на бесплатную поездку в течение всего праздничного дня.

Зачем город запускает акцию

В муниципалитете объясняют, что такой жест призван популяризировать украинские традиции и привлечь горожан к празднованию. «Надевайте вышиванки, сохраняем украинские традиции и празднуем День города вместе», — призвали в городском совете.

Как воспользоваться бесплатным проездом

Алгоритм прост: 15 августа наденьте вышиванку и отправляйтесь по делам или на праздничные локации. Платить за проезд в троллейбусе, автобусе или маршрутке в таком случае не придётся. Стоит помнить, что акция действует только один день, поэтому воспользоваться ею можно исключительно в День города.

В городском совете подчёркивают: День города — это не только возможность сэкономить на транспорте, но и повод поддержать украинскую идентичность в повседневной жизни.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Тернополе: коммунальщики сообщили, что произошло.