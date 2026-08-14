У День міста Тернополя пасажири у вишиванках зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом — 15 серпня безоплатний проїзд діятиме у тролейбусах, автобусах та маршрутках.

Відключення води у Тернополі 12 серпня змусили містян зайвий раз перевіряти графіки комунальних служб. Та попереду у Тернополя — значно приємніша новина: 15 серпня, у День міста, проїзд у громадському транспорті стане безкоштовним для всіх, хто прийде на зупинку у вишиванці.

Про акцію повідомила Тернопільська міська рада в офіційному Telegram-каналі. Її умови максимально прості: жодних спеціальних квитків, реєстрацій чи додатків не потрібно — достатньо лише національного вбрання.

Який транспорт курсуватиме безкоштовно

Безоплатний проїзд 15 серпня діятиме одразу в трьох видах міського транспорту: у тролейбусах, автобусах та маршрутках Тернополя. Тож скористатися пільгою зможуть пасажири незалежно від того, яким комунальним маршрутом вони планують їхати.

Єдина вимога — бути одягненим у вишиванку. Саме наявність національного вбрання стане своєрідним «квитком» на безкоштовну поїздку впродовж усього святкового дня.

Для чого місто запускає акцію

У муніципалітеті пояснюють, що такий жест покликаний популяризувати українські традиції та заохотити містян долучитися до святкування. «Одягайте вишиванки, зберігаймо українські традиції та святкуймо День міста разом», — закликали в міській раді.

Як скористатися безкоштовним проїздом

Алгоритм простий: 15 серпня одягніть вишиванку та вирушайте у справах чи на святкові локації. Оплачувати проїзд у тролейбусі, автобусі чи маршрутці в такому разі не доведеться. Варто пам'ятати, що акція діє лише один день, тож скористатися нею можна винятково в День міста.

У міській раді наголошують: День міста — це не лише можливість зекономити на транспорті, а й нагода підтримати українську ідентичність у щоденному житті.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Тернополі: комунальники повідомили, що трапилось.