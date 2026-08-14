Центр психосоціальної підтримки у Верхньодніпровську на Дніпропетровщині за понад пів року роботи провів більш ніж 3 000 індивідуальних та групових консультацій. Як організована робота закладу, розповіли фахівці.

Підтримка мешканців Дніпропетровщини триває у різних форматах — від гуманітарної допомоги до психологічної. У Верхньодніпровську фахівці Центру психосоціальної підтримки підбили підсумки понад пів року роботи: за цей час вони провели більш ніж 3 000 індивідуальних та групових консультацій.

Про результати роботи закладу повідомили у Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Центр психосоціальної підтримки у Верхньодніпровську працює вже понад шість місяців, і за цей період його фахівці встигли охопити допомогою тисячі жителів громади.

Індивідуальні та групові консультації

Роботу закладу побудовано за двома основними напрямами — індивідуальним і груповим. Індивідуальні консультації дозволяють людині наодинці з фахівцем опрацювати власні труднощі, тоді як групові зустрічі створюють простір підтримки, де учасники можуть поділитися досвідом і відчути, що вони не самі у своїй ситуації.

Психосоціальна підтримка охоплює роботу зі стресом, тривогою, емоційним виснаженням та наслідками складних життєвих обставин. Такі послуги особливо актуальні для людей, які пережили втрату, вимушене переселення або тривалий час живуть в умовах війни.

Як організована робота центру

Фахівці закладу розповіли, що консультації проводяться регулярно, а графік побудований так, щоб охопити і дорослих, і сім'ї з дітьми. Понад 3 000 проведених консультацій за пів року свідчать, що послуга затребувана: мешканці Верхньодніпровська дедалі частіше звертаються по фахову підтримку замість того, щоб лишатися з проблемою сам на сам.

Хто може звернутися по допомогу

Скористатися послугами Центру психосоціальної підтримки можуть усі мешканці громади, які потребують психологічної допомоги. Звернутися можна безпосередньо до закладу — фахівці підберуть формат роботи: індивідуальну консультацію чи участь у груповій зустрічі.

За підсумками першого півріччя роботи центр планує й надалі розширювати перелік послуг, щоб підтримка ставала ще доступнішою для жителів Верхньодніпровської громади та сусідніх населених пунктів Дніпропетровщини.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: як скористатися підтримкою.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога вже доступна: які пенсіонери у Дніпропетровській області можуть скористатися підтримкою.

Як повідомляла Politeka, нова грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати до 31 900 гривень.