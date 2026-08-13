У липні 2026 року індекс споживчих цін на Рівненщині становив 100,5% — за місяць товари та послуги в середньому подорожчали на 0,5%, що вище за середньоукраїнський показник.

Ціни і тарифи на Рівненщині знову змінилися — у липні 2026 року індекс споживчих цін в області порівняно з червнем становив 100,5%. Тобто за один місяць усе, що купує пересічна родина, у середньому подорожчало на 0,5%. Найчутливіше це б'є по тих, хто витрачає левову частку доходу на їжу та комунальні платежі.

Такі дані наводить видання «7 днів» із посиланням на офіційну статистику. Для порівняння: загалом по Україні споживчі ціни в липні зросли лише на 0,3% (індекс 100,3%). Отже, на Рівненщині подорожчання виявилося відчутно швидшим, ніж у середньому по країні.

Зміни зафіксували одразу в кількох групах споживчого кошика — у тарифах, продуктах харчування та одязі. Саме ці категорії найбільше впливають на щоденні витрати домогосподарств. Тому навіть відносно невеликий місячний приріст у них одразу відчувається на касі супермаркету та в платіжках.

У річному вимірі інфляція в Україні в липні прискорилася до 7,7%. Це означає: набір товарів і послуг, який рік тому коштував умовні 100 гривень, тепер обходиться в середньому в 107,7 гривні. Відтак навіть за місячного зростання на 0,5% річний ефект для бюджету родини виглядає значно відчутнішим.

Як контролювати витрати на тлі зростання цін

Поки офіційний індекс зростає, домогосподарствам варто тримати витрати під контролем. Найпростіші кроки — складати список перед походом у магазин, відстежувати акційні пропозиції та порівнювати ціни у кількох торговельних точках. Дані про індекс споживчих цін Державна служба статистики України публікує щомісяця, тож динаміку легко відстежити самостійно.

Раніше Politeka повідомляла, житло, виплати та робота: як ВПО отримати гуманітарну допомогу в Рівненській області.

Також Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Рівненській області: що таке постевакуаційний супровід та як його отримати.