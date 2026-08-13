У Кропивницькому через аварійний прорив на водомережі мешканці кількох вулиць залишилися без водопостачання — комунальники оприлюднили повний перелік адрес.

Комунальні проблеми на Кіровоградщині не обмежуються лише відключеннями світла — у Кропивницькому через аварію на водомережі без водопостачання залишилися мешканці одразу восьми вулиць та провулків.

Що сталося

Як повідомляє Златопіль із посиланням на місцевий водоканал, причиною відключення стали термінові аварійно-ремонтні роботи на водомережі за адресою вулиця М. Міхновського, 42. Обмеження водопостачання запровадили з 10:30 12 серпня і вони триватимуть до повного завершення ремонтних робіт.

Які вулиці залишилися без води

Комунальники оприлюднили повний перелік адрес, де тимчасово припинено подачу води:

вул. Айвазовського;

вул. М. Міхновського;

вул. Бережна;

вул. Вітязевська;

Бобринецький шлях (будинки № 74–106);

пров. 1-й та 2-й Санаторний;

пров. Санаторний;

пров. М. Міхновського.

Коли повернуть воду

У водоканалі запевнили, що подачу води відновлять одразу після усунення пошкодження. Комунальники перепросили за тимчасові незручності та закликали мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

Що робити, якщо води немає тривалий час

На випадок затяжних ремонтів фахівці радять завчасно зробити запас питної води — щонайменше 2–3 літри на людину на добу. Для технічних потреб можна використовувати воду з бюветів або криниць. Якщо водопостачання відсутнє понад обіцяний термін — варто звернутися до диспетчерської служби водоканалу Кропивницького за телефоном (0522) 35-81-81.

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