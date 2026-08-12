Херсонська міська військова адміністрація оприлюднила документи щодо перегляду тарифів на водопостачання. Місцевий водоканал пропонує суттєве підвищення вартості послуг — востаннє ціни переглядалися ще до повномасштабного вторгнення.

Херсонська міська військова адміністрація оприлюднила документи, що стосуються планів підвищення тарифу на водопостачання в місті. Як повідомляє видання Кавун.Сity, головна редакторка Євгенія Вірлич проаналізувала подані матеріали та пояснила, чого чекати херсонцям у разі затвердження нових розцінок.

Згідно з оприлюдненими документами, Херсонський водоканал звернувся до МВА з пропозицією переглянути чинний тариф на воду. Востаннє вартість послуг водопостачання в Херсоні переглядалася ще до повномасштабного вторгнення, і з того часу витрати підприємства суттєво зросли.

Чому водоканал просить підвищити тариф

Основними причинами, які наводить водоканал у документах, є зростання вартості електроенергії, пального та реагентів для очищення води. Крім того, підприємство зазначає необхідність підвищення заробітної плати працівникам, які в складних умовах прифронтового міста забезпечують безперебійну подачу води.

Херсон залишається одним із найбільш постраждалих від війни міст, де комунальна інфраструктура регулярно зазнає пошкоджень через обстріли. Водоканал витрачає значні кошти на аварійні ремонти та відновлення мереж, що також впливає на економічну обґрунтованість тарифу.

Як відбуватиметься затвердження нового тарифу

Процедура перегляду тарифу передбачає кілька обов'язкових етапів. Спочатку водоканал подає розрахунки до міської військової адміністрації, яка має їх розглянути та організувати громадські обговорення. Лише після цього МВА ухвалює остаточне рішення.

Оприлюднення документів є частиною встановленої процедури — мешканці міста мають право ознайомитися з розрахунками та висловити свою позицію до моменту ухвалення остаточного рішення.

Що робити херсонцям

Мешканці Херсона можуть ознайомитися з оприлюдненими документами на офіційних ресурсах міської військової адміністрації. У разі незгоди з пропонованими тарифами громадяни мають право подати свої зауваження та пропозиції протягом встановленого терміну — зазвичай це 10–14 календарних днів із моменту публікації проєкту.

Остаточне рішення щодо нових тарифів на воду в Херсоні очікується після завершення всіх передбачених процедур та громадських обговорень. До того моменту діють чинні тарифи, затверджені раніше.