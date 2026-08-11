У Кожанській територіальній громаді на Київщині розпочали формування житлового фонду комунальної власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Посадова особа Мінсоцполітики відвідала громаду з робочим візитом.

Житловий фонд для переселенців у Київській області поповнюється новими об'єктами — у Кожанській громаді стартувало формування переліку приміщень комунальної власності, які зможуть використовувати для тимчасового проживання ВПО.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації за підсумками візиту до громади заступниці Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяни Кірієнко.

Як розповів директор Департаменту соціального захисту населення КОДА Ігор Мещан, приміщення, які планують віддати під житло для ВПО, наразі потребують реконструкції та капітального ремонту. Для виконання цих робіт громада планує залучити благодійний фонд «Рокада».

Експериментальний проєкт: житло для ВПО у сільській місцевості

Під час зустрічі окремо обговорили реалізацію експериментального проєкту із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Проєкт започаткований постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2026 року.

У Кожанській громаді вже зареєстровано два будинки, один із яких подано на отримання субвенції. Пошуком пропозицій щодо придбання житла на території громади займаються відділи містобудування та архітектури, а також соціального захисту населення Кожанської селищної ради.

Ігор Мещан наголосив, що Київщина є одним із лідерів реалізації цього проєкту. Загалом по області вже подано заявки на придбання 29 будинків для розміщення 87 внутрішньо переміщених осіб. У сільській місцевості Київщини вдалося знайти 100 будинків, які потенційно можуть бути придбані для розселення ВПО.

Соціальний супровід переселенців у громаді

Окрім житлового питання, у Кожанській громаді діє система соціальної підтримки переселенців. На території громади працює Центр надання соціальних послуг, у структурі якого функціонує відділення соціальних послуг в умовах цілодобового перебування.

Нині там проживають 36 людей. Серед них — 10 внутрішньо переміщених осіб, яких евакуювали з територій активних бойових дій цього тижня.

Як ВПО можуть отримати житло в межах проєкту

Механізм експериментального проєкту передбачає, що житло для ВПО купують органи місцевого самоврядування за кошти державної субвенції. Знайдені будинки мають відповідати санітарним і технічним нормам, а після придбання передаються переселенцям у тимчасове користування. Для отримання детальної інформації ВПО можуть звертатися до відділу соціального захисту Кожанської селищної ради або до Департаменту соціального захисту населення Київської ОДА.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: що слід знати українцям про необхідну підтримку.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 10 по 16 серпня: з'явився список адрес, де надовго зникне електрика.