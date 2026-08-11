На Житомирщині 963 родини першокласників уже отримали по 5000 гривень за державною програмою «Пакунок школяра». Загалом на ці виплати в області спрямували понад 4,8 млн грн.

У Житомирі запровадили низку змін для мешканців — а тим часом родини, які виховують першокласників, уже отримують фінансову підтримку від держави.

Як повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація, 963 сім'ї в регіоні вже отримали одноразову виплату за програмою «Пакунок школяра». Загальна сума спрямованих коштів перевищила 4,8 мільйона гривень.

Програма передбачає виплату 5 000 гривень на кожну дитину, яка цього року вперше йде до школи. Отримати кошти можуть батьки або законні представники першокласників. Гроші дозволено витрачати на підготовку до навчального року — шкільне приладдя, одяг, взуття, книги та інші необхідні товари.

На загальнодержавному рівні Міністерство соціальної політики України вже спрямувало понад 308,4 мільйона гривень для 61 тисячі родин, які оформили допомогу в перші дні роботи програми. Загалом із моменту запуску «Пакунка школяра» батьки подали понад 99 тисяч заяв через Пенсійний фонд України та застосунок «Дія».

Як оформити «Пакунок школяра»

Подати заяву на отримання допомоги можна двома способами: через електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду України або через застосунок «Дія». Для оформлення знадобиться свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують особу заявника.

У Житомирській ОВА наголошують: якщо заяву вже подано, але кошти ще не надійшли, хвилюватися не варто. Заяви опрацьовуються поетапно, і кожна родина, яка має право на виплату, отримає передбачені програмою 5 000 гривень.

Де можна витратити кошти

Розрахуватися коштами «Пакунка школяра» можна у фізичних та інтернет-магазинах, які продають шкільне приладдя, дитячий одяг, взуття й книги. Обов'язкова умова — наявність у терміналі продавця спеціального MCC-коду. Актуальний перелік торгових точок, що беруть участь у програмі, можна перевірити на сайті Національної соціальної сервісної служби України.

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