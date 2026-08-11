На Житомирщине 963 семьи первоклассников уже получили по 5000 гривен по государственной программе «Пакет школьника». Всего на эти выплаты в области направили более 4,8 млн грн.

В Житомире ввели ряд изменений для жителей — а тем временем семьи, воспитывающие первоклассников, уже получают финансовую поддержку от государства.

Как сообщает Житомирская областная военная администрация, 963 семьи в регионе уже получили единовременную выплату по программе «Пакет школьника». Общая сумма направленных средств превысила 4,8 миллиона гривен.

Программа предусматривает выплату 5 000 гривен на каждого ребенка, который в этом году впервые идет в школу. Получить средства могут родители или законные представители первоклассников. Деньги разрешено тратить на подготовку к учебному году — школьные принадлежности, одежду, обувь, книги и другие необходимые товары.

На общегосударственном уровне Министерство социальной политики Украины уже направило более 308,4 миллиона гривен для 61 тысячи семей, оформивших помощь в первые дни работы программы. Всего с момента запуска «Пакета школьника» родители подали более 99 тысяч заявлений через Пенсионный фонд Украины и приложение «Дія».

Как оформить «Пакет школьника»

Подать заявление на получение помощи можно двумя способами: через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или через приложение «Дія». Для оформления понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие личность заявителя.

В Житомирской ОВА подчеркивают: если заявление уже подано, но средства еще не поступили, волноваться не стоит. Заявления обрабатываются поэтапно, и каждая семья, имеющая право на выплату, получит предусмотренные программой 5 000 гривен.

Где можно потратить средства

Рассчитаться средствами «Пакета школьника» можно в физических и интернет-магазинах, продающих школьные принадлежности, детскую одежду, обувь и книги. Обязательное условие — наличие в терминале продавца специального MCC-кода. Актуальный перечень торговых точек, участвующих в программе, можно проверить на сайте Национальной социальной сервисной службы Украины.

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