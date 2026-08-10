В Виннице 11 августа начнется плановое отключение горячей воды — без водоснабжения останутся десятки домов в нескольких районах города. Коммунальщики предупредили о 34-часовом перерыве.

Отключение воды в Виннице этим летом стали регулярными — 11 августа начнется новое плановое прекращение горячего водоснабжения, которое продлится до 34 часов. Как сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, причиной являются ремонтные работы на теплосети.

Горячую воду перекроют 11 августа в 8:00 утра, а возобновят подачу только 12 августа в 18:00. Таким образом жителям нескольких микрорайонов Винницы придется обходиться без горячего водоснабжения более суток.

Коммунальное предприятие обнародовало полный перечень адресов, которых коснется отключение. В список попали дома на восьми улицах и проспектах города:

Адреса, где не будет горячей воды 11-12 августа

ул. 600-летия, 10, 30;

просп. Космонавтов, 3, 4, 5;

ул. В. Порика, 14, 16, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47;

ул. Келецкая — более 30 домов (от №81 до №136);

просп. Юности, 10, 16, 30, 20/73, 22, 32, 44, 46/28;

ул. А. Первозванного — 15 адресов (№30-80);

ул. М. Ващука — 20 домов (№3-41);

ул. Политехническая, 9-А, 10, 14, 16;

ул. Стельмаха — более 25 адресов (№1-53А).

Больше всего отключение затронет жителей улицы Келецкой — всего там без горячей воды останутся почти 40 домов. Также масштабные ограничения коснутся улиц Стельмаха и Ващука.

Как подготовиться к отключению

Коммунальщики обращаются к винничанам с несколькими рекомендациями. Прежде всего стоит заранее запастись горячей водой для бытовых нужд — набрать ее в емкости до 8:00 утра 11 августа. Также предприятие просит воздержаться от массового использования бойлеров и других водонагревательных приборов в пиковые часы нагрузки на электросеть, чтобы избежать дополнительных отключений электричества.

В случае изменения графика работ коммунальщики обещают оперативно сообщить об этом на официальных ресурсах предприятия. После завершения ремонта подачу горячей воды обещают восстановить в полном объеме.

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