В октябре для части украинцев изменится тариф на электроэнергию — вместо 4,32 грн за киловатт-час они будут платить всего 2,64 грн. Рассказываем, кого коснется скидка и как еще можно сэкономить на свете.

Отключения света в Киевской области продолжаются по графикам, однако уже с октября для части потребителей появится приятная новость — тариф на электроэнергию для них станет существенно ниже. И хотя правительство пообещало не трогать общий тариф для населения как минимум до конца октября, для одной категории украинцев стоимость киловатт-часа с 1 октября все же изменится.

Речь идет о домохозяйствах, отапливающих жилье электроэнергией. Важный нюанс: скидка касается только жилья, спроектированного под электроотопление, а не тех, кто просто «догревает» комнаты электрокалориферами. Для таких потребителей на период отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля — действует льготный тариф.

Сколько будут платить владельцы электроотопления

В течение отопительного сезона домохозяйства с электроотоплением будут платить 2,64 грн за киловатт-час — тогда как остальное население продолжит платить 4,32 грн. Однако льготная цена распространяется только на первые 2000 кВт-ч месячного потребления. Все, что выше этого лимита, оплачивается по полному тарифу — 4,32 грн.

Как сообщает today.ua, правительственное обещание не повышать тариф на свет для населения действует до конца октября 2026 года. В то же время в Меморандуме с МВФ зафиксировано, что коммунальные тарифы будут постепенно приводиться к рыночным показателям. Некоторые из них — в частности на воду — уже выросли. Тариф на электроэнергию не подпадает под мораторий, поэтому теоретически его могут пересмотреть и раньше.

Ночной тариф: как платить вдвое меньше

Сэкономить на электроэнергии могут все украинцы — для этого достаточно установить двухзонный счетчик. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — киловатт-час будет стоить 2,16 грн, что вдвое дешевле стандартного тарифа. А дневное потребление (с 07:00 до 23:00) остается на уровне 4,32 грн.

По приблизительным расчетам, установка такого счетчика окупается домохозяйству чуть более чем за два года. Так что для семей, активно пользующихся электроэнергией ночью — например, включающих бойлер, стиральную машину или обогреватель, — переход на двухзонный учет действительно выгоден.

Как перейти на двухзонный тариф

Для установки двухзонного счетчика нужно обратиться к своему оператору системы распределения (облэнерго). Алгоритм действий:

подать заявку на замену счетчика в ближайшем центре обслуживания облэнерго;

приобрести двухзонный прибор учета (или заказать через оператора);

после установки и опломбирования заключить договор о переходе на дифференцированный тариф.

Стоимость самого счетчика — от 1500 до 3500 грн в зависимости от модели, плюс услуги по установке. Срок рассмотрения заявки — до 30 дней.

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