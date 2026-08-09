Після нічної атаки 5 серпня мешканці Переяслава зіткнулися з перебоями в постачанні продуктів до супермаркетів.

Дефіцит продуктів у Київській області через удари по складах став реальністю для жителів Переяслава — після нічної атаки 5 серпня місцеві супермаркети зіткнулися з серйозними перебоями в доставці товарів.

У ніч на 5 серпня російські війська завдали потужного удару по логістичних та складських центрах одразу кількох великих торговельних мереж. Під удар потрапили розподільчі центри "Сільпо", "Фори" та інших операторів, що обслуговують Київську область і, зокрема, Переяслав.

Як повідомляє видання Nmiu.com.ua, наслідки атаки мешканці Переяслава відчули майже одразу. Доставка базових продуктів — хліба, молочних виробів, м'яса та овочів — до місцевих магазинів затримується. На полицях супермаркетів помітно скоротився асортимент, а деякі позиції тимчасово зникли повністю.

Продавці на місцях підтверджують: ситуація справді напружена, хоча й не критична. Найбільше постраждали мережі, чиї склади були безпосередньо пошкоджені. Водночас частина магазинів уже переорієнтовується на альтернативні маршрути постачання, щоб мінімізувати дефіцит.

Що роблять влада та бізнес для стабілізації

Місцева влада Переяслава разом із представниками торговельних мереж координує зусилля для відновлення постачання. За інформацією джерела, розглядаються варіанти залучення додаткових логістичних потужностей та перерозподілу товарних потоків між регіонами. Торговельні точки поступово повертаються до звичного режиму роботи, однак повне відновлення логістичного ланцюга може зайняти кілька тижнів.

Місцевим жителям радять не створювати ажіотажного попиту — запаси продуктів у регіоні достатні, проблема саме в логістиці, а не в нестачі товару як такого. Вже найближчими днями ситуація має поступово вирівнюватися.

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