На Рівненщині в усіх 64 територіальних громадах запрацювали 155 фахівців із супроводу ветеранів. Вони допомагають колишнім військовим, демобілізованим та родинам загиблих із документами, виплатами, лікуванням і працевлаштуванням.

Комунальні тарифи в Рівненській області нещодавно зросли, однак паралельно в регіоні посилюють соціальний напрям — у всіх громадах уже працюють 155 фахівців із супроводу ветеранів. Про це повідомили в Рівненській обласній державній адміністрації.

Повернення з війни до цивільного життя потребує часу й конкретної системної підтримки. Тепер у кожній із 64 територіальних громад Рівненщини є спеціально підготовлені фахівці, які допомагають ветеранам, демобілізованим військовослужбовцям, членам їхніх сімей та родинам загиблих Захисників і Захисниць.

Супровід охоплює широкий спектр питань — від відновлення документів до працевлаштування. Фахівці консультують щодо оформлення соціальних виплат і пільг, організації лікування та реабілітації, а також допомагають із пошуком роботи та навіть із започаткуванням власної справи.

Консультація плюс конкретний план дій

В ОДА наголошують: завдання фахівців — надати інформацію та допомогти людині знайти конкретний шлях вирішення її проблеми. Кожен спеціаліст пройшов відповідну підготовку та володіє актуальною інформацією про всі доступні програми підтримки.

Окремий напрям роботи — виїзне оформлення документів для військовослужбовців, які перебувають у госпіталях або вдома через стан здоров'я. Це дозволяє отримати необхідні послуги без зайвих поїздок до державних установ.

Психологічна підтримка та центри життєстійкості

Окрім індивідуального супроводу, на Рівненщині розвивають мережу психосоціальної допомоги. В області функціонують 4 центри соціально-психологічної допомоги та 32 центри життєстійкості. Туди можуть звернутися не лише ветерани, а й члени їхніх родин, які також потребують підтримки після повернення близької людини з фронту.

Як звернутися до фахівця із супроводу

Знайти контакти фахівця можна у своїй територіальній громаді — через сільську, селищну чи міську раду. Також інформацію надають у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та безпосередньо в Рівненській ОДА. Послуги супроводу надаються безоплатно.

Для отримання допомоги достатньо звернутися особисто або зателефонувати до відповідного фахівця у своїй громаді. Спеціаліст допоможе зібрати необхідний пакет документів, записатися на прийом до потрібних установ та проконтролює весь процес від початку до кінцевого результату.