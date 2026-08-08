КП "Житомирводоканал" змінює період передачі показників лічильників води. Нововведення запрацює з вересня — споживачі зможуть подавати дані з 15 числа поточного місяця до 5 числа наступного.

Відключення води у Житомирі цими днями торкнулися сотень адрес, однак КП "Житомирводоканал" має й хороші новини для споживачів — підприємство змінює графік передачі показників лічильників, роблячи його зручнішим для мешканців.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства, починаючи з вересня абоненти зможуть передавати показники лічильників води з 15 числа поточного місяця до 5 числа наступного. Раніше діяв інший період — з 10 по останнє число місяця.

У "Житомирводоканалі" пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень споживачів. Жителі просили синхронізувати строки подачі показників із тими, що встановлені для газу та електроенергії.

"Дослухалися до ваших побажань: змінюємо період прийому показників лічильників. Чимало наших споживачів зверталися з проханням узгодити період передавання показників лічильників води з періодами, які встановлені іншими надавачами комунальних послуг — газу та електроенергії", — йдеться в повідомленні підприємства.

Як тепер передавати показники: новий графік

Оновлений графік дозволяє подавати дані протягом тривалішого періоду — майже три тижні. Якщо раніше "вікно" для передачі тривало близько 20 днів (з 10 по 30/31 число), то тепер споживачі матимуть час із 15 числа одного місяця до 5 числа наступного — це близько 22 дні.

У комунальному підприємстві сподіваються, що новий формат буде зручнішим: "Тепер ви зможете передавати показники за воду, газ та електроенергію приблизно в один і той самий час, не турбуючись про різні строки".

Як передати показники лічильника

Передати показники лічильника води в Житомирі можна кількома способами:

через особистий кабінет на сайті КП "Житомирводоканал";

за телефоном контакт-центру підприємства;

у відділеннях "Житомирводоканалу" особисто.

Новий графік запрацює з вересня — перші показники за оновленими правилами житомиряни подаватимуть із 15 вересня до 5 жовтня.

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