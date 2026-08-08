У ніч на 8 серпня потужна негода знеструмила понад 42 тисячі споживачів у Хмельницькій області. Без світла опинилися 137 населених пунктів, енергетики розпочали масштабні відновлювальні роботи.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому стало не єдиною проблемою для містян — у ніч на 8 серпня потужна негода залишила без електропостачання понад 42 тисячі споживачів у Хмельницькій області.

За даними Хмельницькобленерго, станом на ранок без світла опинилися 137 населених пунктів, із них 22 — частково. Причиною масштабних знеструмлень стала нічна гроза зі шквальними вітрами, що накрила регіон.

Ситуацію ускладнює те, що лише напередодні ввечері енергетики завершили усунення наслідків попереднього буревію. Тоді через шквальний вітер та зливу було пошкоджено 22 лінії електропередачі. Нова хвиля негоди виявилася ще руйнівнішою.

Що кажуть в обленерго

У компанії повідомили, що ремонтні бригади вже розпочали масштабні відновлювальні роботи. «Залучено усі необхідні сили та засоби. Ремонт триватиме до повного заживлення кожної домівки», — зазначили в Хмельницькобленерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, однак точних термінів завершення відновлення наразі не називають — усе залежатиме від погодних умов та масштабу пошкоджень на місцях.

Прогноз погоди на 8 серпня

За прогнозами синоптиків, 8 серпня на Хмельниччині очікується хмарна погода з проясненням, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься в межах 22–27° тепла. Нові опади можуть сповільнити ремонтні роботи.

Що робити під час знеструмлення

У разі тривалого відключення електроенергії фахівці радять дотримуватися кількох правил. Передусім варто вимкнути з розеток усі потужні електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження при різкому відновленні напруги. Зарядіть павербанки та тримайте напоготові ліхтарики. Якщо у вашому населеному пункті світло відсутнє понад добу, звертайтеся до кол-центру Хмельницькобленерго для уточнення термінів відновлення.

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