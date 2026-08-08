В ночь на 8 августа мощная непогода обесточила более 42 тысяч потребителей в Хмельницкой области. Без света оказались 137 населенных пунктов, энергетики приступили к масштабным восстановительным работам.

Подорожание проезда в Хмельницком стало не единственной проблемой для горожан — в ночь на 8 августа мощная непогода оставила без электроснабжения более 42 тысяч потребителей в Хмельницкой области.

По данным Хмельницкоблэнерго, по состоянию на утро без света оказались 137 населенных пунктов, из них 22 — частично. Причиной масштабных отключений стала ночная гроза со шквальными ветрами, накрывшая регион.

Ситуацию усложняет то, что только накануне вечером энергетики завершили устранение последствий предыдущего урагана. Тогда из-за шквального ветра и ливня были повреждены 22 линии электропередач. Новая волна непогоды оказалась еще более разрушительной.

Что говорят в облэнерго

В компании сообщили, что ремонтные бригады уже приступили к масштабным восстановительным работам. «Задействованы все необходимые силы и средства. Ремонт продлится до полного подключения каждого дома», — отметили в Хмельницкоблэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, однако точных сроков завершения восстановления пока не называют — все будет зависеть от погодных условий и масштаба повреждений на местах.

Прогноз погоды на 8 августа

По прогнозам синоптиков, 8 августа на Хмельнитчине ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах 22–27° тепла. Новые осадки могут замедлить ремонтные работы.

Что делать во время отключения электроэнергии

В случае длительного отключения электроэнергии специалисты советуют соблюдать несколько правил. Прежде всего следует выключить из розеток все мощные электроприборы, чтобы избежать их повреждения при резком восстановлении напряжения. Зарядите пауэрбанки и держите наготове фонарики. Если в вашем населенном пункте свет отсутствует более суток, обращайтесь в колл-центр Хмельницкоблэнерго для уточнения сроков восстановления.

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