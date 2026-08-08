В августе для отдельных категорий ФОП и компаний начинают действовать новые лимиты на исходящие переводы — от 600 тысяч до 5 миллионов гривен в месяц. Рассказываем, кого именно затронут ограничения и можно ли их пересмотреть.

НБУ усиливает контроль за банковскими переводами украинцев — и с середины августа для отдельных предпринимателей и компаний заработают новые месячные лимиты на исходящие платежи. Нововведения будут действовать в рамках обновленного Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанного банковским сообществом еще 14 мая 2026 года.

Как сообщает borg.expert, документ разработали при участии Национальной ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков. Для финучреждений, присоединившихся к Меморандуму именно в мае, часть новых подходов начинает применяться через три месяца — то есть с 14 августа.

Какие лимиты предусмотрены для бизнеса

Речь идет не об общегосударственных ограничениях для всего бизнеса, а о правилах, согласованных банками в рамках добровольного Меморандума. Документ базируется на риск-ориентированном подходе: усиленное внимание будет уделяться клиентам, которых банк относит к повышенной категории риска.

Для таких клиентов предусмотрены ориентировочные месячные лимиты на исходящие переводы:

до 600 тысяч гривен — для ФОП первой группы;

— для ФОП первой группы; до 3 миллионов гривен — для ФОП второй и третьей групп;

— для ФОП второй и третьей групп; до 5 миллионов гривен — для юридических лиц.

Эти суммы не являются универсальными ограничениями для всех предпринимателей. Меморандум прямо указывает, что усиленный контроль может применяться к вновь созданным ФОП, предпринимателям, недавно возобновившим деятельность после длительного перерыва, а также к компаниям с признаками, характерными для так называемых оболочечных или транзитных структур.

Как пересмотреть установленный лимит

Если предприниматель или компания имеет прозрачную хозяйственную деятельность, подтвержденные доходы и экономически обоснованные платежи, банк может установить более высокий лимит или пересмотреть уже определенный. Для этого клиенту могут понадобиться:

договоры с контрагентами;

налоговая отчетность;

банковские выписки;

документы о происхождении средств;

другие подтверждения реальных потребностей бизнеса.

То есть само появление лимита не означает автоматической блокировки счета или запрета совершать более крупные платежи. В то же время банки сохраняют право применять собственные процедуры финансового мониторинга в соответствии с законодательством и внутренними моделями оценки рисков.

Затронут ли изменения обычных украинцев

Новые положения Меморандума не означают введения отдельного государственного лимита на переводы между картами обычных физических лиц. Основной акцент обновленных правил сделан на рисковых операциях предпринимателей, самозанятых лиц и юридических лиц, которые могут использоваться в схемах дробления платежей, транзита средств или сокрытия реальных оборотов.

Параллельно с 1 августа 2026 года вступил в силу очередной этап внедрения открытого банкинга. Новые технические нормы касаются использования электронных доверительных сервисов и защищенного взаимодействия между банками и сторонними поставщиками платежных услуг. В НБУ подчеркивают: открытый банкинг не предусматривает автоматической передачи банковской информации третьим лицам без согласия клиента.

Ранее Politeka сообщала, НБУ определил 16 признаков для блокировки платежей: какие переводы украинцев под угрозой.