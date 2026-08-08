У серпні для окремих категорій ФОП та компаній починають діяти нові ліміти на вихідні перекази — від 600 тисяч до 5 мільйонів гривень на місяць. Розповідаємо, кого саме торкнуться обмеження та чи можна їх переглянути.

НБУ посилює контроль за банківськими переказами українців — і з середини серпня для окремих підприємців та компаній запрацюють нові місячні ліміти на вихідні платежі. Нововведення діятимуть у межах оновленого Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаного банківською спільнотою ще 14 травня 2026 року.

Як повідомляє borg.expert, документ розробили за участі Національної асоціації банків України та Асоціації українських банків. Для фінустанов, які приєдналися до Меморандуму саме в травні, частина нових підходів починає застосовуватися через три місяці — тобто з 14 серпня.

Які ліміти передбачені для бізнесу

Ідеться не про загальнодержавні обмеження для всього бізнесу, а про правила, погоджені банками в межах добровільного Меморандуму. Документ базується на ризик-орієнтованому підході: посилена увага приділятиметься клієнтам, яких банк відносить до підвищеної категорії ризику.

Для таких клієнтів передбачені орієнтовні місячні ліміти на вихідні перекази:

до 600 тисяч гривень — для ФОП першої групи;

— для ФОП першої групи; до 3 мільйонів гривень — для ФОП другої та третьої груп;

— для ФОП другої та третьої груп; до 5 мільйонів гривень — для юридичних осіб.

Ці суми не є універсальними обмеженнями для всіх підприємців. Меморандум прямо вказує, що посилений контроль може застосовуватися до новостворених ФОП, підприємців, які нещодавно відновили діяльність після тривалої перерви, а також до компаній із ознаками, характерними для так званих оболонкових або транзитних структур.

Як переглянути встановлений ліміт

Якщо підприємець або компанія має прозору господарську діяльність, підтверджені доходи та економічно обґрунтовані платежі, банк може встановити вищий ліміт або переглянути вже визначений. Для цього клієнту можуть знадобитися:

договори з контрагентами;

податкова звітність;

банківські виписки;

документи про походження коштів;

інші підтвердження реальних потреб бізнесу.

Тобто сама поява ліміту не означає автоматичного блокування рахунку або заборони здійснювати більші платежі. Водночас банки зберігають право застосовувати власні процедури фінансового моніторингу відповідно до законодавства та внутрішніх моделей оцінки ризиків.

Чи торкнуться зміни звичайних українців

Нові положення Меморандуму не означають запровадження окремого державного ліміту на перекази між картками звичайних фізичних осіб. Основний акцент оновлених правил зроблений на ризикових операціях підприємців, самозайнятих осіб і юридичних осіб, які можуть використовуватися у схемах дроблення платежів, транзиту коштів або приховування реальних оборотів.

Паралельно з 1 серпня 2026 року набрав чинності черговий етап упровадження відкритого банкінгу. Нові технічні норми стосуються використання електронних довірчих сервісів та захищеної взаємодії між банками й сторонніми постачальниками платіжних послуг. У НБУ наголошують: відкритий банкінг не передбачає автоматичного передавання банківської інформації третім особам без згоди клієнта.

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