Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради попередило про тимчасові зміни в русі громадського транспорту — шість автобусних маршрутів курсуватимуть за зміненою схемою.

Допомога для Запорізького напрямку продовжує надходити, а життя міста тим часом триває — управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради попередило про тимчасові зміни в русі громадського транспорту. Через проведення технічних робіт на частині дорожнього покриття при в'їзді у Хортицький район шість автобусних маршрутів курсуватимуть за зміненою схемою.

Як повідомили в міськраді, обмеження діятимуть із 8 по 10 серпня, однак у разі потреби термін ремонтних робіт можуть продовжити. Зміни торкнуться автобусних маршрутів №10, №36, №38, №39, №58 та №96, які прямують з острова Хортиця в напрямку Хортицького району.

Як курсуватимуть автобуси: нова схема руху

На час ремонту весь транспорт зазначених маршрутів рухатиметься в об'їзд — через вулицю Запорізького козацтва. Це означає, що звичний маршрут через ділянку, де проводяться технічні роботи, буде недоступним для проїзду в обох напрямках.

Варто зважити, що об'їзд через вулицю Запорізького козацтва може дещо збільшити час у дорозі — пасажирам радять виходити на зупинки із запасом у 10–15 хвилин, особливо в години пік. Зміна стосується виключно напрямку з острова Хортиця до Хортицького району; у зворотному напрямку автобуси курсують за звичним графіком.

Що робити пасажирам

Актуальну інформацію про рух громадського транспорту можна відстежувати на офіційному сайті Запорізької міської ради та в міських Telegram-каналах. У разі продовження ремонтних робіт після 10 серпня міськрада пообіцяла повідомити додатково.

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