У Галицькому та Личаківському районах Львова через аварію зникло світло. Електротранспорт зупинився — «Львівобленерго» проводить відновлювальні роботи.

Аварійне відключення світла у Львові вдруге за два дні паралізувало рух електротранспорту — 7 серпня близько 14:00 без електропостачання залишилися мешканці центральної частини міста та вулиці Личаківської.

Як повідомляє «Твоє місто» з посиланням на «Львівобленерго», причиною стала аварія в електромережах. На момент публікації світло відсутнє в Галицькому та Личаківському районах. Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, однак точного часу відновлення електропостачання енергетики поки не називають.

Через відсутність напруги в місті частково зупинився електротранспорт. Рух трамваїв заблоковано поблизу площі Лема — одного з ключових транспортних вузлів Львова.

Які маршрути громадського транспорту зупинено

За інформацією Львівської міської ради, через аварійну ситуацію тимчасово змінено графік руху. Повністю зупинено такі маршрути:

Трамваї: № 1, 2, 3, 4, 7, 9

№ 1, 2, 3, 4, 7, 9 Тролейбуси: № 24, 25, 31

Трамвай № 8 наразі курсує за скороченою схемою — від вулиці Вернадського до Академії мистецтв. Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок містом.

Як дізнатися про відновлення світла

Дізнатися актуальну інформацію про відновлення електропостачання можна на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла». Також міська рада обіцяє оперативно інформувати про зміни в роботі громадського транспорту на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, що напередодні, 6 серпня, у Львові також сталося аварійне відключення в електромережах 110 кВ. Тоді частково знеструмленими виявилися споживачі в центральній частині міста, Франківському районі та мікрорайоні Новий Львів.

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