Аварийное отключение света во Львове второй раз за два дня парализовало движение электротранспорта — 7 августа около 14:00 без электроснабжения остались жители центральной части города и улицы Лычаковской.

Как сообщает «Твое місто» со ссылкой на «Львовоблэнерго», причиной стала авария в электросетях. На момент публикации свет отсутствует в Галицком и Лычаковском районах. Специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы, однако точного времени восстановления электроснабжения энергетики пока не называют.

Из-за отсутствия напряжения в городе частично остановился электротранспорт. Движение трамваев заблокировано возле площади Лема — одного из ключевых транспортных узлов Львова.

Какие маршруты общественного транспорта остановлены

По информации Львовского городского совета, из-за аварийной ситуации временно изменен график движения. Полностью остановлены следующие маршруты:

Трамваи: № 1, 2, 3, 4, 7, 9

№ 1, 2, 3, 4, 7, 9 Троллейбусы: № 24, 25, 31

Трамвай № 8 сейчас курсирует по сокращенной схеме — от улицы Вернадского до Академии искусств. Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Как узнать о восстановлении света

Узнать актуальную информацию о восстановлении электроснабжения можно на сайте «Львовоблэнерго» в разделе «Почему нет света». Также городской совет обещает оперативно информировать об изменениях в работе общественного транспорта на официальных ресурсах.

Напомним, что накануне, 6 августа, во Львове также произошло аварийное отключение в электросетях 110 кВ. Тогда частично обесточенными оказались потребители в центральной части города, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов.

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