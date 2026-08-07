Аварийное отключение света во Львове второй раз за два дня парализовало движение электротранспорта — 7 августа около 14:00 без электроснабжения остались жители центральной части города и улицы Лычаковской.
Как сообщает «Твое місто» со ссылкой на «Львовоблэнерго», причиной стала авария в электросетях. На момент публикации свет отсутствует в Галицком и Лычаковском районах. Специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы, однако точного времени восстановления электроснабжения энергетики пока не называют.
Из-за отсутствия напряжения в городе частично остановился электротранспорт. Движение трамваев заблокировано возле площади Лема — одного из ключевых транспортных узлов Львова.
Какие маршруты общественного транспорта остановлены
По информации Львовского городского совета, из-за аварийной ситуации временно изменен график движения. Полностью остановлены следующие маршруты:
- Трамваи: № 1, 2, 3, 4, 7, 9
- Троллейбусы: № 24, 25, 31
Трамвай № 8 сейчас курсирует по сокращенной схеме — от улицы Вернадского до Академии искусств. Пассажиров призывают учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.
Как узнать о восстановлении света
Узнать актуальную информацию о восстановлении электроснабжения можно на сайте «Львовоблэнерго» в разделе «Почему нет света». Также городской совет обещает оперативно информировать об изменениях в работе общественного транспорта на официальных ресурсах.
Напомним, что накануне, 6 августа, во Львове также произошло аварийное отключение в электросетях 110 кВ. Тогда частично обесточенными оказались потребители в центральной части города, Франковском районе и микрорайоне Новый Львов.
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