В Херсоне из-за российской атаки на критическую инфраструктуру временно изменили режим подачи воды — теперь она будет поступать в краны жителей лишь несколько часов в сутки. В администрации опубликовали график и сообщили, где работают пункты бесплатной выдачи.

Утром 6 августа российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона, что вызвало масштабные перебои с электроснабжением. Как следствие — в городе возникли проблемы с подачей воды, и Херсонская городская военная администрация была вынуждена ввести временный график водоснабжения.

Согласно опубликованному графику, вода в кранах херсонцев будет появляться дважды в сутки: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 19:00. Таким образом, общая продолжительность подачи воды составляет всего 4 часа в сутки. В остальное время водоснабжение будет отсутствовать — до полного восстановления электропитания насосных станций.

В МВА подчеркнули, что график является временной мерой, и пообещали вернуться к обычному режиму сразу после завершения ремонтных работ. По предварительным оценкам, свет в Херсоне планируют восстановить в течение нескольких дней.

Где набрать воду бесплатно

Для жителей, которые не успевают запастись водой в отведенные часы, в городе организовали три пункта бесплатной выдачи. Они работают с 9:00 до 16:00 в следующих микрорайонах:

Таврийский — пункт выдачи воды;

— пункт выдачи воды; Шуменский — пункт выдачи воды;

— пункт выдачи воды; Житлоселище — пункт выдачи воды.

Точные адреса пунктов раздачи можно узнать по номеру Единого контакт-центра: 0800 101 102. Операторы работают ежедневно и предоставляют актуальную информацию обо всех локациях.

Что делать, если воды нет даже по графику

Если в указанные часы вода в кране отсутствует, в Херсонской МВА советуют не паниковать — возможны кратковременные задержки из-за нестабильного электроснабжения. В таком случае рекомендуется позвонить в контакт-центр по номеру 0800 101 102 и сообщить о проблеме по своему адресу. Также стоит заранее позаботиться о запасе технической и питьевой воды, используя часы подачи максимально эффективно.

Как сообщает most.ks.ua, в городской администрации заверяют, что ситуация находится под контролем, а коммунальные службы работают в усиленном режиме для скорейшего восстановления нормального водоснабжения.