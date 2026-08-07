Во Львове из-за аварийного повреждения сети 110 кВ без света остаются около 37 тысяч абонентов — 10% потребителей города. Энергетики уже вернули электроснабжение более 34 тысячам домохозяйств.

Ситуация с электроснабжением во Львовской области обострилась из-за аварии — без света остаются еще 37 тысяч абонентов, энергетики продолжают ликвидацию повреждений.

По состоянию на вечер 6 августа во Львове продолжается ликвидация аварийного отключения электроэнергии. Как сообщает Львовская мануфактура новостей со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, без света до сих пор находятся около 37 тысяч абонентов — это примерно 10% потребителей города.

Масштабы аварии оказались значительными: сначала без электроснабжения остались более 71 тысячи абонентов. Благодаря оперативной работе аварийно-восстановительных бригад уже удалось вернуть свет более 34 тысячам потребителей.

Что стало причиной

По предварительной информации, авария произошла из-за повреждения в сети 110 кВ. Вероятной причиной называют аномальную жару, которая создает дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру. Высокие температуры вызывают перегрев оборудования и увеличение потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров.

Когда обещают восстановить

Сейчас аварийно-восстановительные бригады продолжают работать в усиленном режиме. Конкретных сроков полного восстановления электроснабжения в ОВА пока не называют, однако заверяют, что работы ведутся непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть свет всем потребителям.

Что делать, если вы без света

Жителям Львова, остающимся без электроснабжения, советуют сохранять спокойствие и по возможности зарядить телефоны и павербанки в местах, где свет уже восстановили. Актуальную информацию о ходе восстановительных работ можно отслеживать на официальных страницах Львовской ОВА и ДТЭК в социальных сетях.

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