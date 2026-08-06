Международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с ОО «Центр Занятости Свободных Людей» открыла прием заявок на гранты до 2 600 долларов для открытия или развития собственного дела. Воспользоваться программой могут внутренне перемещенные лица, в частности переселенцы из Запорожской области, которые сейчас проживают в регионах действия инициативы.

Гуманитарная поддержка для ВПЛ в Запорожье расширяется новыми возможностями — международная гуманитарная организация Mercy Corps совместно с ОО «Центр Занятости Свободных Людей» запустила программу грантов для переселенцев. Инициатива финансируется правительством Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества и направлена на развитие самозанятости среди людей, стремящихся начать или масштабировать собственный бизнес. Об этом сообщает издание «Патриот Донбасса» со ссылкой на «Бахмут IN.UA».

Программа охватывает Киев, Киевскую, Черниговскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Получить грант могут как внутренне перемещенные лица, так и местные жители этих регионов. Переселенцы из Запорожской области, которые сейчас проживают в Днепропетровской области или других регионах действия программы, также могут подать заявку.

Главное условие участия — регистрация и проживание в районах, где велись или ведутся боевые действия на подконтрольной правительству территории, согласно приказу № 376 Министерства развития общин и территорий Украины от 28 февраля 2025 года. В то же время программа не действует в районах с активными боевыми действиями, на территориях с ограниченным доступом или с высоким риском для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Какую сумму можно получить

Средний размер финансовой поддержки составляет 2 600 долларов США — в гривневом эквиваленте это примерно 116 220 грн по актуальному курсу. Средства выделяются на приобретение инструментов, приборов, оборудования и других средств, необходимых для ведения собственного дела. Цель программы — создание стабильного источника дохода, преодоление сложных жизненных обстоятельств и уменьшение зависимости граждан от внешней гуманитарной помощи.

Как будут отбирать кандидатов

Участники проходят конкурсный отбор по прозрачным правилам и получают экспертную поддержку на каждом этапе. Кандидатов оценивают по семи ключевым показателям:

четкая аргументация потребности в средствах;

соответствие бизнес-идеи целям программы;

реалистичность и жизнеспособность проекта;

способность участника реализовать идею на практике;

понимание рынка сбыта и потока клиентов;

наличие предыдущего опыта ведения бизнеса;

финансовая или социальная уязвимость заявителя.

Как подать заявку

Подача заявки возможна исключительно после обязательной регистрации на главной странице официального сайта программы. Для получения консультаций работает телефонная линия ОО «Центр Занятости Свободных Людей» по номеру +380 (97) 460 10 48. Также вопросы можно отправить по электронной почте, указанной на сайте организаторов.

Организаторы подчеркивают: предоставление грантовой помощи абсолютно бесплатно. Если во время оформления у вас потребуют вознаграждение, необходимо немедленно обратиться на электронную почту integrityhotline@mercycorps.org или через специальный портал. Для отзывов и жалоб работают дополнительные каналы: почта feedback.ua@mercycorps.org, телеграм-бот t.me/mercycorpscarmbot и горячая линия 0 800 332 590 (бесплатно по Украине). Обратите внимание: указанные каналы обратной связи не осуществляют регистрацию на получение гранта.

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