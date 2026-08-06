В августе в Украине стартовал новый этап финансовой поддержки от Международного комитета Красного Креста и гуманитарных структур ООН — самые уязвимые категории населения могут получить до 12 300 гривен.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области продолжает поступать, а в августе к программам поддержки присоединяется и Красный Крест с ООН — внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории украинцев смогут получить разовую или многомесячную финансовую помощь.

Как сообщает Перший бізнесовий, в августе 2026 года Международный комитет Красного Креста совместно с гуманитарными структурами ООН запускает очередную волну выплат для украинцев, которые больше всего пострадали от войны. Приоритет отдается тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в срочной финансовой поддержке.

Кто может рассчитывать на деньги

Программа охватывает несколько ключевых категорий получателей. В первую очередь речь идет о внутренне перемещенных лицах — семьях, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за боевых действий. Отдельное внимание уделяется семьям, потерявшим жилье или средства к существованию в результате обстрелов или оккупации.

В перечень также попали люди с инвалидностью, одинокие пожилые граждане и семьи с малолетними детьми. Дополнительные программы предусмотрены для домохозяйств, проживающих в районах с высоким уровнем разрушений или постоянной угрозой обстрелов — прежде всего в прифронтовых областях.

Размер помощи зависит от конкретной программы и состава домохозяйства. Суммы варьируются от 2 220 грн до максимальных 12 300 грн. Самые большие выплаты предусмотрены для домохозяйств с несколькими членами, находящихся в самых сложных жизненных условиях. Часть программ предусматривает одноразовую выплату, другие — начисление средств в течение нескольких месяцев подряд.

Как получить выплату: пошаговая инструкция

Формирование списков получателей происходит по нескольким каналам. Первый — местные органы власти и социальные службы, которые самостоятельно определяют самые уязвимые семьи на своей территории. Второй — подача заявки непосредственно через официальные каналы гуманитарных организаций.

Для тех, кто хочет подать заявку самостоятельно, алгоритм такой: обратиться в ближайшее отделение Красного Креста в своем регионе, заполнить анкету с указанием состава семьи и жизненных обстоятельств, предоставить документы, подтверждающие статус ВПЛ или другую уязвимую категорию. Решение о выплате принимается после проверки предоставленных данных.

Средства поступают на банковские счета получателей или через партнерские финансовые сервисы. Сроки зачисления зависят от конкретной программы и могут составлять от нескольких дней до нескольких недель после принятия положительного решения.

Красный Крест и ООН подчеркивают, что программы поддержки будут продолжаться и в дальнейшем, а главным приоритетом остаются самые уязвимые категории населения, нуждающиеся в немедленной помощи. Украинцам советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах гуманитарных организаций, чтобы не пропустить возможность подать заявку.

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