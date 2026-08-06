Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь для уязвимых жителей Сумской области. Выплаты составляют 10 800 или 12 300 грн в зависимости от категории получателя и длительности перемещения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области снова стала актуальной — в августе 2026 года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) запустило новую волну выплат для вынужденно перемещённых и пострадавших от боевых действий жителей региона.

Сумщина регулярно подвергается интенсивным атакам со стороны России, поэтому организация включила её в приоритетные в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования на 2026 год. В начале августа регистрацию открыли сразу в двух городах: 5 августа — в Бурыни, 6 августа — в Лебедине. В организации пообещали, что впоследствии запись появится и в других населённых пунктах Сумской области.

Кто может получить помощь от УВКБ ООН

Рассчитывать на финансовую поддержку могут граждане со статусом внутренне перемещённого лица или беженца, подпадающие под одно из следующих условий:

эвакуировались из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью в течение последних 45 дней;

пострадали вследствие атак и включены в списки пострадавших, поданные местными властями;

находятся в длительном перемещении — до шести месяцев — и имеют повышенную уязвимость;

вернулись к постоянному месту проживания или в Украину после выезда за рубеж не ранее трёх месяцев назад и не позднее года назад.

Отдельно УВКБ ООН указывает, что на размер выплаты и само право на помощь влияют: близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав домохозяйства и наличие уязвимых лиц — пенсионеров, безработных без права на пенсию, людей с инвалидностью и многодетных семей.

Сколько денег можно получить

Программа предусматривает два размера выплат в зависимости от ситуации и длительности перемещения:

10 800 грн — для лиц в длительном перемещении и вернувшихся;

— для лиц в длительном перемещении и вернувшихся; 12 300 грн — для недавно эвакуированных и пострадавших от атак.

Важное условие для всех категорий: общий доход домохозяйства не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц. Если доход выше — в регистрации откажут.

Как оформить выплату от УВКБ ООН

Чтобы подать заявку, необходимо позвонить по номеру 063 182 68 38 — именно через этот номер открывается очередь на приём в Бурыни и Лебедине. Приём осуществляется в разные даты для каждого города. При себе необходимо иметь следующий пакет документов (оригиналы):

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

справку о статусе ВПЛ или другой документ, подтверждающий перемещение;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

банковскую карту главы домохозяйства с IBAN;

документы, подтверждающие инвалидность или опеку (при наличии).

О возможности подачи заявки в других населённых пунктах Сумщины УВКБ ООН сообщит дополнительно.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для пенсионеров в сумской области: как можно воспользоваться этой возможностью.