Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области снова стала актуальной — в августе 2026 года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) запустило новую волну выплат для вынужденно перемещённых и пострадавших от боевых действий жителей региона.

Сумщина регулярно подвергается интенсивным атакам со стороны России, поэтому организация включила её в приоритетные в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования на 2026 год. В начале августа регистрацию открыли сразу в двух городах: 5 августа — в Бурыни, 6 августа — в Лебедине. В организации пообещали, что впоследствии запись появится и в других населённых пунктах Сумской области.

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Кто может получить помощь от УВКБ ООН

Рассчитывать на финансовую поддержку могут граждане со статусом внутренне перемещённого лица или беженца, подпадающие под одно из следующих условий:

  • эвакуировались из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью в течение последних 45 дней;
  • пострадали вследствие атак и включены в списки пострадавших, поданные местными властями;
  • находятся в длительном перемещении — до шести месяцев — и имеют повышенную уязвимость;
  • вернулись к постоянному месту проживания или в Украину после выезда за рубеж не ранее трёх месяцев назад и не позднее года назад.

Отдельно УВКБ ООН указывает, что на размер выплаты и само право на помощь влияют: близость к линии фронта, уровень условий проживания, состав домохозяйства и наличие уязвимых лиц — пенсионеров, безработных без права на пенсию, людей с инвалидностью и многодетных семей.

Сколько денег можно получить

Программа предусматривает два размера выплат в зависимости от ситуации и длительности перемещения:

  • 10 800 грн — для лиц в длительном перемещении и вернувшихся;
  • 12 300 грн — для недавно эвакуированных и пострадавших от атак.

Важное условие для всех категорий: общий доход домохозяйства не должен превышать 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц. Если доход выше — в регистрации откажут.

Как оформить выплату от УВКБ ООН

Чтобы подать заявку, необходимо позвонить по номеру 063 182 68 38 — именно через этот номер открывается очередь на приём в Бурыни и Лебедине. Приём осуществляется в разные даты для каждого города. При себе необходимо иметь следующий пакет документов (оригиналы):

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • справку о статусе ВПЛ или другой документ, подтверждающий перемещение;
  • свидетельства о рождении детей (при наличии);
  • банковскую карту главы домохозяйства с IBAN;
  • документы, подтверждающие инвалидность или опеку (при наличии).

О возможности подачи заявки в других населённых пунктах Сумщины УВКБ ООН сообщит дополнительно.

Ранее Politeka сообщала, гуманитарная помощь для пенсионеров в сумской области: как можно воспользоваться этой возможностью.