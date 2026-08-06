Девять территориальных громад Херсонской области присоединились к экспериментальному проекту Кабинета министров по обеспечению внутренне перемещенных лиц бесплатным жильем в сельской местности. Рассказываем, какие именно громады участвуют и как переселенцам получить дом.

Бериславская, Великоалександровская, Калиновская, Кочубеевская, Новоалександровская, Нововоронцовская, Тягинская, Дарьевская и Чернобаевская — именно эти девять громад Херсонщины вошли в правительственную программу бесплатного жилья для переселенцев. Как сообщает издание "Вгору" со ссылкой на ответ Херсонской ОВА, речь идет об экспериментальном проекте, который Кабмин запустил в июне 2026 года.

Ключевая особенность программы — дома для ВПЛ будут покупать не на Херсонщине. Жилье запрещено приобретать на территориях активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях. Поэтому для переселенцев из херсонских громад будут искать дома в других, более безопасных регионах Украины. Финансирование — из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

По состоянию на 31 июля 2026 года ни одна из громад-участниц еще не подала в Херсонскую ОВА заявку на приобретение конкретного дома. Сейчас местные военные администрации проводят информационную работу среди ВПЛ: разъясняют условия участия, определяют реальную потребность в жилье и помогают с поиском подходящих домов в других областях.

Кто имеет первоочередное право на жилье

Программа определяет четкий перечень категорий переселенцев, которые получат приоритет при распределении жилья:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

лица в возрасте от 23 лет, которые до совершеннолетия имели статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

пожилые люди.

В целом проект ориентирован на наиболее уязвимые группы переселенцев, которые больше всего нуждаются в стабильной крыше над головой.

Как переселенцу принять участие в программе

Алгоритм действий для ВПЛ, которые хотят получить бесплатное жилье в сельской местности, выглядит так:

Обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд по месту регистрации как внутренне перемещенного лица. Подать необходимые документы и пройти проверку на соответствие критериям программы. Самостоятельно найти дом в сельской местности другой области (не Херсонщины) и предложить его громаде для выкупа. Дождаться проверки жилья комиссией и одобрения заявки. Получить дом в бесплатное пользование — громада выкупает жилье и передает его переселенцам.

Жилье предоставляется в бесплатное пользование сроком на три года с возможностью дальнейшего продления. Это означает, что семья не просто получает временный приют, а может рассчитывать на долгосрочное проживание.

Программа только разворачивается — первые заявки от громад ожидают в ближайшее время, как только военные администрации завершат оценку потребностей переселенцев и подыщут подходящие дома в безопасных регионах.