Бериславская, Великоалександровская, Калиновская, Кочубеевская, Новоалександровская, Нововоронцовская, Тягинская, Дарьевская и Чернобаевская — именно эти девять громад Херсонщины вошли в правительственную программу бесплатного жилья для переселенцев. Как сообщает издание "Вгору" со ссылкой на ответ Херсонской ОВА, речь идет об экспериментальном проекте, который Кабмин запустил в июне 2026 года.
Ключевая особенность программы — дома для ВПЛ будут покупать не на Херсонщине. Жилье запрещено приобретать на территориях активных или возможных боевых действий, а также на временно оккупированных территориях. Поэтому для переселенцев из херсонских громад будут искать дома в других, более безопасных регионах Украины. Финансирование — из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.
По состоянию на 31 июля 2026 года ни одна из громад-участниц еще не подала в Херсонскую ОВА заявку на приобретение конкретного дома. Сейчас местные военные администрации проводят информационную работу среди ВПЛ: разъясняют условия участия, определяют реальную потребность в жилье и помогают с поиском подходящих домов в других областях.
Кто имеет первоочередное право на жилье
Программа определяет четкий перечень категорий переселенцев, которые получат приоритет при распределении жилья:
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью;
- семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- лица в возрасте от 23 лет, которые до совершеннолетия имели статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- пожилые люди.
В целом проект ориентирован на наиболее уязвимые группы переселенцев, которые больше всего нуждаются в стабильной крыше над головой.
Как переселенцу принять участие в программе
Алгоритм действий для ВПЛ, которые хотят получить бесплатное жилье в сельской местности, выглядит так:
- Обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд по месту регистрации как внутренне перемещенного лица.
- Подать необходимые документы и пройти проверку на соответствие критериям программы.
- Самостоятельно найти дом в сельской местности другой области (не Херсонщины) и предложить его громаде для выкупа.
- Дождаться проверки жилья комиссией и одобрения заявки.
- Получить дом в бесплатное пользование — громада выкупает жилье и передает его переселенцам.
Жилье предоставляется в бесплатное пользование сроком на три года с возможностью дальнейшего продления. Это означает, что семья не просто получает временный приют, а может рассчитывать на долгосрочное проживание.
Программа только разворачивается — первые заявки от громад ожидают в ближайшее время, как только военные администрации завершат оценку потребностей переселенцев и подыщут подходящие дома в безопасных регионах.