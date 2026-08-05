Пенсионный фонд напомнил о доплатах, которые можно получать ежемесячно — однако часть из них не начисляется автоматически, даже если пенсионер имеет на них полное право. По данным специалистов, ежемесячные потери могут достигать более 1000 гривен.

Как сообщает Первый Бизнесовый, речь идет о пяти основных видах доплат, которые Пенсионный фонд Украины назначает только после личного обращения пенсионера и подачи подтверждающих документов. Без заявления эти деньги просто не начисляют.

Какие доплаты не назначают без обращения

Чаще всего украинцы не получают надбавку за сверхнормативный стаж. Если мужчина имеет более 35 лет стажа, а женщина — более 30 лет, за каждый дополнительный год государство доплачивает 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Для тех, кто имеет 40 и более лет стажа, сумма может превышать 500 грн ежемесячно — но только при условии обращения.

Вторая категория — ветераны труда. Этот статус дает право на ежемесячную надбавку, размер которой зависит от региона и может составлять от 200 до 600 грн. Однако ПФУ не знает автоматически, имеет ли человек удостоверение ветерана труда — пенсионер должен принести его сам.

Участники боевых действий также рискуют недополучить положенное. Им предусмотрено повышение пенсии на 25% от прожиточного минимума, а также целевая денежная помощь. Но эти выплаты активируются только после того, как человек подаст в ПФУ удостоверение УБД.

Отдельно стоят доплаты за уход. Если пенсионер старше 80 лет нуждается в постороннем уходе, ему назначают надбавку — до 40% прожиточного минимума (более 800 грн). Похожая доплата предусмотрена для тех, кто сам ухаживает за нетрудоспособным лицом. Ни одна из этих выплат не начисляется без заявления.

Пятый вид — надбавка за проживание в горных районах. Она составляет 20% от размера пенсии, но тоже требует документального подтверждения места регистрации.

Как проверить и оформить доплаты

Самый простой способ — зайти в личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua). В разделе «Моя пенсия» отображается текущий размер выплаты и составляющие. Если какой-то надбавки нет, а основания для нее есть — стоит обратиться в сервисный центр ПФУ.

Для оформления понадобятся: паспорт, идентификационный код, трудовая книжка (для подтверждения стажа) и документы, дающие право на конкретную надбавку — удостоверение УБД, ветерана труда, справка о регистрации в горном районе, заключение врачебной комиссии о необходимости в уходе.

Важно: доплату назначают с месяца подачи заявления, а не задним числом. Поэтому каждый месяц промедления — это потерянные деньги. В ПФУ также напоминают, что пенсионерам стоит регулярно обновлять свои данные и проверять актуальность документов.

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