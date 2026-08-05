Комиссии и блокировка карточных платежей — в дополнение к этим проблемам Национальный банк Украины готовит новые правила финансового мониторинга, которые обяжут банки автоматически отслеживать подозрительные переводы. Под контроль попадут все карточные платежи украинцев — система на базе искусственного интеллекта будет анализировать финансовые привычки каждого клиента.
Проект постановления НБУ, о котором сообщает издание The Page со ссылкой на документ регулятора, вводит 16 конкретных признаков, по которым банки будут определять нетипичное поведение владельцев счетов. При срабатывании нескольких триггеров одновременно — карту заблокируют до выяснения обстоятельств.
Как искусственный интеллект будет оценивать риск переводов
По новым правилам банки не просто будут реагировать на уже совершенные нарушения, а постоянно отслеживать платежную активность. Искусственный интеллект будет формировать «привычный финансовый профиль» каждого клиента и маркировать все транзакции одним из трех уровней риска еще до их обработки.
Низкий риск — деньги проходят автоматически, без задержек. Средний риск — банк приостанавливает платеж для дополнительной проверки данных. Высокий риск — система автоматически блокирует транзакцию, пока специалисты финучреждения не проведут полный анализ операции.
16 признаков подозрительных операций: за что заблокируют карту
Приложение к проекту постановления содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения клиента. Если система зафиксирует несколько таких триггеров одновременно, счет возьмут под усиленный контроль. Вот главные основания для блокировки:
- клиент открывает много карт без понятной необходимости — например, десяток счетов за короткое время;
- аномальное количество платежей: более 10 пополнений счета в течение одного часа;
- карта работает как «транзитная» — деньги поступают и мгновенно переводятся дальше, не задерживаясь на счете;
- предприниматель принимает оплату за товары или услуги на личную карту от десятков разных людей;
- платежи инициируются из разных регионов за промежуток времени, за который физически невозможно туда добраться;
- пользователь постоянно меняет телефоны и IP-адреса или с одного устройства в банковское приложение заходят разные, не связанные между собой люди.
Полный список из 16 признаков Нацбанк обнародовал в проекте постановления — банки обяжут анализировать все эти факторы в комплексе, а не каждый по отдельности.
Кого внесут в списки риска
Документ обязывает банки создавать внутренние перечни клиентов, за которыми нужно следить усиленно. Данные о таких лицах будут хранить в течение одного года. В перечень попадут так называемые «дропы» — люди, которые передают свои карты третьим лицам для проведения сомнительных операций. Также под наблюдение возьмут компании, которые намеренно указывают неправильный код деятельности, скрывая реальный характер бизнеса.
В НБУ подчеркивают: это не общегосударственный «черный список», а внутренняя база каждого отдельного банка. То есть решение о блокировке будет принимать конкретное финучреждение на основе собственного анализа.
Когда система заработает
Пока новые требования существуют в статусе проекта. После принятия постановления финансовый сектор получит 90 дней на настройку внутренних систем. Банки должны адаптировать программное обеспечение, обучить персонал и протестировать алгоритмы искусственного интеллекта.
Что делать, чтобы избежать блокировки карты
Хотя новые правила адресованы прежде всего банкам и платежным учреждениям, они напрямую коснутся и обычных украинцев. Чтобы не попасть под автоматическую блокировку, стоит соблюдать простые правила:
- использовать банковские карты исключительно по назначению — не передавать их третьим лицам;
- предпринимателям — принимать оплату за товары и услуги только на бизнес-счета, а не на личные карты;
- избегать слишком частых переводов крупных сумм, если для этого нет понятного объяснения;
- быть готовыми предоставить банку документы, подтверждающие происхождение средств (договоры, чеки, налоговые декларации).