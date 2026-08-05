Национальный банк Украины подготовил проект постановления, который обяжет банки использовать искусственный интеллект для автоматической блокировки подозрительных переводов. Документ содержит 16 конкретных признаков, по которым финучреждения будут определять нетипичное поведение клиентов.

Комиссии и блокировка карточных платежей — в дополнение к этим проблемам Национальный банк Украины готовит новые правила финансового мониторинга, которые обяжут банки автоматически отслеживать подозрительные переводы. Под контроль попадут все карточные платежи украинцев — система на базе искусственного интеллекта будет анализировать финансовые привычки каждого клиента.

Проект постановления НБУ, о котором сообщает издание The Page со ссылкой на документ регулятора, вводит 16 конкретных признаков, по которым банки будут определять нетипичное поведение владельцев счетов. При срабатывании нескольких триггеров одновременно — карту заблокируют до выяснения обстоятельств.

Как искусственный интеллект будет оценивать риск переводов

По новым правилам банки не просто будут реагировать на уже совершенные нарушения, а постоянно отслеживать платежную активность. Искусственный интеллект будет формировать «привычный финансовый профиль» каждого клиента и маркировать все транзакции одним из трех уровней риска еще до их обработки.

Низкий риск — деньги проходят автоматически, без задержек. Средний риск — банк приостанавливает платеж для дополнительной проверки данных. Высокий риск — система автоматически блокирует транзакцию, пока специалисты финучреждения не проведут полный анализ операции.

16 признаков подозрительных операций: за что заблокируют карту

Приложение к проекту постановления содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения клиента. Если система зафиксирует несколько таких триггеров одновременно, счет возьмут под усиленный контроль. Вот главные основания для блокировки:

клиент открывает много карт без понятной необходимости — например, десяток счетов за короткое время;

аномальное количество платежей: более 10 пополнений счета в течение одного часа;

карта работает как «транзитная» — деньги поступают и мгновенно переводятся дальше, не задерживаясь на счете;

предприниматель принимает оплату за товары или услуги на личную карту от десятков разных людей;

платежи инициируются из разных регионов за промежуток времени, за который физически невозможно туда добраться;

пользователь постоянно меняет телефоны и IP-адреса или с одного устройства в банковское приложение заходят разные, не связанные между собой люди.

Полный список из 16 признаков Нацбанк обнародовал в проекте постановления — банки обяжут анализировать все эти факторы в комплексе, а не каждый по отдельности.

Кого внесут в списки риска

Документ обязывает банки создавать внутренние перечни клиентов, за которыми нужно следить усиленно. Данные о таких лицах будут хранить в течение одного года. В перечень попадут так называемые «дропы» — люди, которые передают свои карты третьим лицам для проведения сомнительных операций. Также под наблюдение возьмут компании, которые намеренно указывают неправильный код деятельности, скрывая реальный характер бизнеса.

В НБУ подчеркивают: это не общегосударственный «черный список», а внутренняя база каждого отдельного банка. То есть решение о блокировке будет принимать конкретное финучреждение на основе собственного анализа.

Когда система заработает

Пока новые требования существуют в статусе проекта. После принятия постановления финансовый сектор получит 90 дней на настройку внутренних систем. Банки должны адаптировать программное обеспечение, обучить персонал и протестировать алгоритмы искусственного интеллекта.

Что делать, чтобы избежать блокировки карты

Хотя новые правила адресованы прежде всего банкам и платежным учреждениям, они напрямую коснутся и обычных украинцев. Чтобы не попасть под автоматическую блокировку, стоит соблюдать простые правила: