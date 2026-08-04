На Виннитчине пригородные поезда временно изменили маршруты и график из-за ремонта путей. Изменения продлятся до середины августа и коснулись Казатинского направления.

В августе на Виннитчине ряд пригородных поездов временно изменил маршруты и график движения. Причина — плановые ремонтные работы на железнодорожных путях, которые продлятся до середины месяца.

Как сообщает ВИТА ТБ со ссылкой на пригородный филиал "Укрзализныци", корректировка расписания касается нескольких направлений. Пассажирам стоит заранее проверять актуальный график перед поездкой.

Что изменилось на Казатинском направлении

Наиболее заметные изменения коснулись маршрутов до Казатина — важного железнодорожного узла на Виннитчине. С 5 по 8 августа поезд №6203 сообщением Фастов-1 — Казатин-1 будет отправляться со станции Бровки в 09:40 вместо 09:13. Прибытие в Казатин — в 10:24 (ранее было в 10:16).

Поезд №6213 того же направления Фастов-1 — Казатин-1 в указанные дни будет отправляться из Чернорудки в 21:54 (вместо 22:10), а прибывать на конечную станцию в 22:23 (было 22:39).

Другие изменения в движении пригородных поездов

Корректировка графика также затронула соседние области. С 3 по 13 августа поезд №6626 будет курсировать по маршруту Коростень — Борщаговка вместо Коростень — Киев-Пассажирский. Отправление из Коростеня перенесено на 19:00 (было 18:25), прибытие на Борщаговку — в 22:27.

Поезд №6628 сообщением Тетерев — Киев-Пассажирский (ранее — Тетерев — Борщаговка) будет отправляться в 20:04 и прибывать в столицу в 22:11. Также с 6 по 15 августа изменен график поездов №6917 и №6903 на Нежинском направлении.

Где узнать актуальное расписание

Постанционный график нужного рейса пассажиры могут посмотреть на официальном сайте "Укрзализныци" в разделе "Изменения движения". Также актуальная информация доступна в мобильном приложении перевозчика и на информационных табло вокзалов. Укрзализныця рекомендует уточнять время отправления непосредственно перед поездкой, поскольку график ремонтных работ может корректироваться.