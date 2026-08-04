Подорожание проезда в Киевской области стало вынужденным шагом по сохранению бесперебойной работы маршрутов.

Подорожание проезда в Киевской области официально вступило в силу в Белой Церкви, где исполнительный комитет утвердил новые тарифы для городского общественного транспорта, пишет издание Politeka.net.

Теперь одна поездка автобусом стоит 25 гривен, а пользование троллейбусом обойдется пассажирам в 12 гривен.

Соответствующее решение было принято после обсуждения с участием депутатов, представителей общины и жителей города. По итогам консультаций предложенные тарифы поддержали, отметив, что они соответствуют нынешней экономической ситуации.

В городском совете объяснили, что перевозчики неоднократно обращали внимание на увеличение расходов. В первую очередь речь идет о горючем, ремонте подвижного состава, техническом обслуживании и других необходимых расходах, влияющих на стабильность перевозок.

По словам чиновников, удорожание проезда в Киевской области стало вынужденным шагом для сохранения бесперебойной работы маршрутов. Там также подчеркнули, что дальнейшее отложение пересмотра стоимости могло привести к ухудшению качества транспортного обслуживания.

Проект решения члены исполкома поддержали единогласно. Новые тарифы начали действовать на следующий день после официального утверждения.

Жителям Белой Церкви рекомендуют учитывать обновленные расценки при планировании ежедневных поездок. Также в общине советуют следить за сообщениями местных властей о возможных изменениях в работе транспортной сети.

Также следует отметить, что в горсовете отмечают, что в дальнейшем ситуацию будут анализировать с учетом экономических показателей и потребностей общества.

Источник: Эспрессо

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