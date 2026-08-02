Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев квартир и частных домов, которые готовы безвозмездно приютить людей, выехавших из опасных регионов из-за войны, сообщает Politeka.net.

В настоящее время переселенцы могут выбрать несколько вариантов размещения. Среди них есть отдельные комнаты и дома с необходимыми бытовыми условиями. Перед заселением советуют согласовать все организационные вопросы конкретно с владельцами.

Одно из актуальных предложений расположено в Киеве по улице Осенней. Одинокой женщине с ребенком готовы предоставить отдельную комнату в двухкомнатной квартире. Помещение полностью меблировано, оборудовано бытовой техникой, имеет два санузла и просторную кухню-гостиную. Арендная плата не предусмотрена, но необходимо компенсировать половину стоимости коммунальных услуг. Поблизости работают школы и детские сады.

Еще один вариант находится в селе Макеевка Белоцерковского района. Владельцы предлагают меблированное здание с газоснабжением, водой, интернетом, необходимой техникой и альтернативным отоплением. Будущие жители будут оплачивать только коммунальные услуги. Хозяева же просят помогать 72-летнему пенсионеру по повседневным делам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти в Вышгородском районе. Там предлагают отдельную комнату в деревенском доме для одинокой женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Дом обеспечен всем необходимым для комфортного проживания, а от будущей жительницы ожидают лишь посильной помощи пожилой хозяйке.

Специалисты советуют перед переездом внимательно проверить условия проживания, уточнить возможный срок и убедиться, что объявление еще актуально. База доступных предложений регулярно обновляется, поэтому обращаться к владельцам рекомендуют без промедлений.

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