Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області почала надаватися в межах соціальної програми підтримки літніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає безкоштовне гаряче харчування та побутову підтримку для осіб поважного віку, які потребують щоденної допомоги.

У Фастові відкрила роботу соціальна їдальня Благодійного фонду Святого Мартіна. Заклад приймає самотніх громадян, бездомних та людей у скрутному становищі незалежно від місця реєстрації чи статусу. Обіди видають шість днів на тиждень у післяобідній час. Меню складається з традиційних страв, що забезпечують повноцінне харчування.

Для осіб із обмеженою рухливістю організували доставку готової їжі додому. Волонтери передають набори безпосередньо за місцем проживання, що дозволяє охопити найбільш вразливих мешканців громади.

Окремим напрямом роботи стали святкові ініціативи. Під час Різдва та Великодня команда проводить благодійні обіди для людей без постійного житла та подорожніх, зокрема на залізничному вокзалі. Учасники отримують не лише їжу, а й можливість поспілкуватися.

Щоденно заклад на вулиці Зигмунда Козаря, 13 відвідують від п’ятдесяти до ста осіб. Діяльність забезпечує команда волонтерів, які займаються приготуванням, видачею та організацією процесу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області у Фастові реалізується за підтримки міжнародних партнерів, що забезпечують ресурси та фінансування. Це дозволяє зберігати стабільну роботу проєкту й поступово розширювати підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

