Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области начала предоставляться в рамках социальной программы поддержки пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает бесплатное горячее питание и бытовую поддержку для лиц пожилого возраста, нуждающихся в ежедневной помощи.

В Фастове открыла работу социальная столовая Благотворительного фонда Святого Мартина. Заведение принимает одиноких граждан, бездомных и людей в бедственном положении независимо от места регистрации или статуса. Обеды выдают шесть дней в неделю после обеда. Меню состоит из традиционных блюд, обеспечивающих полноценное питание.

Для лиц с ограниченной подвижностью организовали доставку готовой пищи на дом. Волонтеры передают наборы непосредственно по месту жительства, что позволяет охватить наиболее уязвимых жителей общины.

Отдельным направлением работы стали торжественные инициативы. Во время Рождества и Пасхи команда проводит благотворительные обеды для людей без постоянного жилья и путешественников, в том числе на железнодорожном вокзале. Участники получают не только еду, но возможность пообщаться.

Ежедневно заведение на улице Зигмунда Козаря, 13 посещают от пятидесяти до ста человек. Деятельность обеспечивает команда волонтеров, занимающихся приготовлением, выдачей и организацией процесса.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области в Фастове реализуется при поддержке международных партнеров, обеспечивающих ресурсы и финансирование. Это позволяет сохранять стабильную работу проекта и постепенно расширять поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.

