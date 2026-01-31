В некоторых населенных пунктах Киевской области 1 и 2 февраля 2026 года энергетики будут использовать дополнительные графики отключения света.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" предупреждает о новых локальных графиках отключения света в области на 1 и 2 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

В связи с плановыми профилактическими работами в электросетях дополнительные графики отключения света в течение первых дней месяца будут применяться в пределах Великодимерского поселкового территориального общества.

По данным ДТЭК, обесточения будут проходить с 11:30 до 17:30 1 февраля в поселке Великая Дымерка (для домов по улицам Вокзальная, Бобрицкая, Южная, Покровская, Рассветная, Василия Симоненко, переулке Южный), а 2 числа – в с. Бобрик (ул. Голуба, Заворицкая, Казацкая, Шевченко), пишет Politeka.

Также в течение двух дней ограничения электроснабжения будут действовать с 6:00 до 18:00 в г. Буча (по ул. Киево-Мироцкая) и с. Мироцкое (Радужная).

Кроме того, в понедельник, 2 февраля, дополнительные графики отключения света частично затронут следующие населенные пункты:

Обухов (Малишко, Совхозная, Криничная, Киевская, Казацкий Путь, Звездная, Волошкова, Васильковская, Вербовая, Соборнапров. Малышковский, Парковый, Стусовая Гора) – с 9:30 до 15:30;

Слободка (Приозерная, Загребля), Матяшевка (Коноша) – с 9:00 до 15:00;

Гусачевка (Добрый Путь, Леси Украинки) – с 12:00 до 17:30;

Микуличи (Набережная) – с 6:00 до 18:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.