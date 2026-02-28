Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света для некоторых населённых пунктов Киевской области на 1 и 2 марта 2026 года.

"ДТЭК Киевские региональные электросети" предупреждает о дополнительных графиках отключения света в области на 1 и 2 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Речь идет о локальных обесточениях, связанных с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях региона, которые будут действовать дополнительно к стабилизационным.

В частности, по сообщениям ДТЭК, дополнительные графики отключения света в Киевской области 1 марта коснутся следующих населенных пунктов:

Бобрик (ул. Кленовая, Казацкая, Лесная, Молодежная, Плавистая) – с 9:00 до 19:00;

Тарасовка (Николая Гоголя, Яблоневая) – с 10:00 до 16:00;

Красное Первое (некоторые дома по улицам Юности, Леси Украинки, Садовая, Косынки) – с 8:00 до 20:00;

Карапиши (Набережная, Сагайдачного, Кривошеи) – с 9:00 до 19:00;

Переяслав (Альтицкая, Якова Андриевича, Мира, Приальтицкая, Святого Ефрема, Богдана Хмельницкого, пер. Альтицкий) – с 8:30 до 19:00;

Волчков (Космонавтов, Молодежная, Леси Украинки, Хитяников) – с 8:30 до 19:00.

В понедельник, 2 февраля, в Киевской области, как сообщает Politeka, локальные графики отключения света будут применять в следующих населенных пунктах:

Переяслав (ул. Богдановская, Верхний Вал, Ковальская, Крепостная, Летописная, Михаила Сикорского, Успенская, Богдана Хмельницкого, площадь Переяславской Рады) – с 8:30 до 20:00;

(ул. Богдановская, Верхний Вал, Ковальская, Крепостная, Летописная, Михаила Сикорского, Успенская, Богдана Хмельницкого, площадь Переяславской Рады) – с 8:30 до 20:00; Мазинки (Полевая, Леси Украинки, Центральная, Шевченко, Полесская, Мира, Луговая, Левадняя, Заречная, Вишневая, Альтицкая и некоторые переулки), Харьковцы (Солнечная) – с 8:00 до 18:00;

(Полевая, Леси Украинки, Центральная, Шевченко, Полесская, Мира, Луговая, Левадняя, Заречная, Вишневая, Альтицкая и некоторые переулки), (Солнечная) – с 8:00 до 18:00; Долина (Яровая, Шевченко, Лесная, Мира, Соловьиная, Франко) – с 9:00 до 18:30;

(Яровая, Шевченко, Лесная, Мира, Соловьиная, Франко) – с 9:00 до 18:30; частично Светильня, Жердовая, Гребельки, Покровское, Михайловка, Великая Дымерка – с 8:00 до 18:00.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.