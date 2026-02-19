ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в пределах Киевской области на период с 20 по 22 февраля 2026 года.

В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области с 20 по 22 февраля 2026 года снова будут действовать дополнительные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в пятницу, 20 февраля, дополнительные графики отключения света в Киевской области, по данным ДТЭК, будут применять в следующих населенных пунктах:

Карапиши (ул. Набережная, Богуславская, Пастушенко, Луговая) – с 9:00 до 16:00;

Тарасовка (Николая Гоголя, Зеленая, Лесная, Апрельская, Мира, Набережная, Партизанская, Яблоневая) – с 8:00 до 19:00;

частично Боярка, Малютянка, Дмитровка, Мила – с 8:00 до 20:00.

В городе Обухов обесточения будут проходить 20 числа с 12:00 до 18:00 на территории ж/м Луковица, а 22.02 – с 8:30 до 14:30 для домов по улицам Волошковая, Усовка, Фонтанная; с 13:00 до 18:30 – ул. Загребля, Заречная, Каштановая, Киевская, сообщает Politeka.

В селе Михайловка Великодимерской поселковой территориальной общины ограничения электроснабжения будут применять в с. Михайловка с 13:00 до 19:00 в пятницу по улицам Набережная, Дружба, Полевая, а в воскресенье – ул. 1-го Мая.

О других графиках отключения света в регионе на период с 20 по 22 февраля 2026 года ДТЭК может объявить позже, следите за сообщениями на официальных страницах компании.

