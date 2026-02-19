ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в межах Київської області на період із 20 по 22 лютого 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області з 20 по 22 лютого 2026 року знову діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема в пʼятницю, 20 лютого додаткові графіки відключення світла в Київській області, за даними ДТЕК, будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Карапиші (вул. Набережна, Богуславська, Пастушенка, Лугова) – з 9:00 до 16:00;

Тарасівка (Миколи Гоголя, Зелена, Лісова, Квітнева, Миру, Набережна, Партизанська, Яблунева) – з 8:00 до 19:00;

частково Боярка, Малютянка, Дмитрівка, Мила – з 8:00 до 20:00.

У місті Обухів знеструмлення відбуватимуться 20 числа з 12:00 до 18:00 на території ж/м Лукавиця, а 22.02 – з 8:30 до 14:30 для будинків по вулицях Волошкова, Усівка, Фонтанна; з 13:00 до 18:30 – вул. Загребля, Зарічна, Каштанова, Київська, повідомляє Politeka.

У селі Михайлівка Великодимерської селищної територіальної громади обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Михайлівка з 13:00 до 19:00 у пʼятницю по вулицях Набережна, Дружба, Польова, а в неділю – вул. 1-го Травня.

Про інші графіки відключення світла в регіоні на період із 20 по 22 лютого 2026 року ДТЕК може оголосити пізніше, стежте за повідомленнями на офіційних сторінках компанії.

