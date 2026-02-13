Про це він розповів у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

«Сьогодні ми повертаємо голову направо і наліво – Київ без світла. Я вже не кажу, що 90% України без світла. От подивіться, як повинен бути захищений Київ. Я – секретар постійної комісії по зв'язкам з Міністерством оборони. Ми розглядали це питання, воно дуже важливе. Треба виконати три основні речі», – зазначає Володимир Левін.

По-перше, підкреслює гість програми, система захисту Києва має починатися за 50 км від самого міста, навколо столиці мають бути збудовані фортифікаційне укріплення. Натомість, констатує він, ми бачимо окремі конструкції, які не можуть захистити, тут узагалі військові повинні були дати свій висновок.

«По-друге, повинна бути гарантована безпека наших енергетичних об'єктів. Тому що ми розуміємо, що, якщо немає електрики, то все не буде працювати, система стала. Ми сьогодні дивимося і бачимо, що захисту енергетичних споруд у Києві у нас немає зовсім. По-третє, у нас сьогодні Київ розділяє дуже велика річка Дніпро. Ми кажемо, що загроза для моста є. Якщо загроза для моста є, то давайте подивимося. У нас повинна бути переправа. Державна служба транспорту має таку переправу, але ж половина. Вони не можуть перекрити річку Дніпро», – пояснює Володимир Левін.

За словами депутат, щоб ці три речі були виконані, потрібна ініціатива від військової адміністрації, але якщо її очолює не військовий, то він не може піти до генералів і з ними відпрацьовувати систему захисту Києва.





Як повідомляла Politeka, Бортник пояснив, що для продуктивних переговорів треба шукати мотиваційні балансири.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому Мюнхенська конференція цього року буде дуже цікавою: США проти Європи.