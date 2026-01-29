Енергетики попереджають про нові графіки відключення світла в Київській області на 30 та 31 січня 2026 року, які діятимуть додатково до стабілізаційних.

Фахівці ДТЕК оголосили про додаткові локальні графіки відключення світла в Київській області на 30 та 31 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах регіону, які діятимуть лише в окремих населених пунктах, додатково до стабілізаційних.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади, за даними ДТЕК, у пʼятницю, 30 січня, графіки відключення світла будуть застосовувати з 11:30 до 17:30 в селі Гоголів для будинків по вулиці Київська, пише Politeka.

На території Дмитрівської сільської громади планові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 20:00 у с. Любимівка для будинків за адресами:

вул. Миру, 5, 6, 8-14, 16, 18, 19, 23, 25-31, 33, 34, 38-42, 45-51, 54-58, 60, 62;

Селянська, 1;

Розвідників, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20.

У селі Тарасівка Боярської гр. обмеження електропостачання діятимуть із 10 до 16 години за адресами вул. Яблунева, 1; Миру, 1, 28А, 38, 40, 43, 44, 44Б, 45, 45Б, 46, 47, 49-55, 55А, 55Б, 56, 58А.

Крім того, протягом двох днів, 30 та 31 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла торкнуться Обухівської міської громади в Київській області:

30.01 з 9:30 до 15:30 – Семенівка (вулиці Андрія Малишка, Карла Маркса);

30.01 з 12:00 до 17:30 – Перегонівка (Гержана, Механізаторів);

31.01 з 9:30 до 15:30 – Гусачівка (вул. і пров. Слави).

