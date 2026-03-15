ДТЕК почав оголошувати нові графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 16 по 22 березня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області на наступному тижні – з 16 по 22 березня 2026 – діятимуть додаткові графіки відключення світла, пише Politeka.

У понеділок, 16 березня, як повідомляють фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі, локальні графіки відключення світла будуть застосовувати в таких населених пунктах:

Переяслав (вул. Героїв Дніпра, Петра Костюка, Переяславська, Литовська, Миколи Пирогова, Стрілецька, Рибальська, Тарасівська, Богдана Хмельницького) – з 8:00 до 17:00;

Красне Перше (Садова, Лесі Українки, Владислава Пелешенка, Косинки), Обухів (Волошкова) – з 8:00 до 20:00;

Гоголів – з 8:00 або з 9:00 до 19:00 (повний список адрес, яких торкнуться обмеження, шукайте на офіційному сайті Великодимерської селищної територіальної громади);

частково Лісники – приблизно з 8:00 до 17:00, а також Гвоздів – із 8:00 до 19:00.

У вівторок, 17.03, як повідомляє Politeka, графіки відключення світла в регіоні торкнуться таких населених пунктів:

Обухів (Василівська, Київська, Академічна, Гайдамацька, Загребля, Зарічна, Каштанова, Косинки, Петрусенка, Піщана, Промислова, Усівка, Хмельницького, Шевченка, ж/м Підгірний, Шпаківка, пров. Привітний) – з 9:00 до 19:00;

Гребельки (Малинова, Шевченка, Садова, Польова, Набережна, Лугова, Миру, Лісова, Вишнева) – з 8:00 до 19:00;

Плоске (Дяченка, Жовтнева, Незалежності, Шевченка, Будівельників) – з 8:00 до 19:00.

Про інші планові знеструмлення на період із 16 по 22 березня 2026 року ДТЕК оголосить пізніше, стежте за офіційними повідомленнями компанії.

Нагадаємо, Politeka писала про нове підвищення тарифів на комунальні послуги.

Також Politeka повідомляла про подорожчання продуктів: на що різко переписали ціни.

Крім того, Politeka розповідала про завершення опалювального сезону 2026 року: коли мешканці залишаться без тепла.